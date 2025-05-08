Наречений Лесі Нікітюк оригінально розкрив історію їхнього знайомства

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

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Наречений української телеведучої Лесі Нікітюк – військовий Дмитро Бабчук - оригінально розповів історію їхнього знайомства.

Пара розсекретила свої стосунки торік восени. Утім, закохані не надто охоче ділиться подробицями особистого життя, тож про їхній роман мало що відомо. Шанувальників Нікітюк неабияк цікавить, як же ж вони познайомилися. Тож, коли Дмитро спілкувався з підписниками в Instagram-stories, йому, звичайно ж, поставили це запитання.

Наречений ведучої відповів на нього дещо оригінально. Він зазначив, що їх звела державна мова. Однак подробиць він розкривати не став. Натомість Дмитро Бабчук поділився свіжим фото з Лесею Нікітюк. Військовий опублікував світлину, де ведуча лежала в ліжку, а він тим часом відпочивав поруч із їхнім домашнім улюбленцем.

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Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/special_my_profession

"За допомогою державної мови", - відповів Дмитро Бабчук на запитання про знайомство з Лесею Нікітюк.

Нагадаємо, нещодавно у ведучої трапилася неприємна ситуація. Хатньому улюбленцю Лесі знадобилася допомога ветеринара. Знаменитість була налякана станом песика.