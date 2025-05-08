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Буде як знахідка: як заготовити щавель на зиму
Найпростіший і найлегший рецепт консервованого щавлю на зиму.
Щавель на зиму заготовити нескладно, а взимку він буде як знахідка — можна готувати борщ, пироги із зеленою начинкою. На смак такий щавель виходить як свіжий.
Найпростіший спосіб, як заготовити щавель на зиму — заморозити його. Дрібно нарізати, розкласти по пакетах і відправити в морозилку. Але є ще кілька чудових і простих способів.
Розповідаємо, як це зробити
Інгредієнти:
Щавель — 1200 грамів
Петрушка та кріп за смаком
Зелена цибуля — 240 грамів
Вода — 600 мл
Спосіб приготування:
Щавель та іншу зелень переберіть і замочіть у мисці на дві години.
Помийте і простерилізуйте банки, а металеві кришки проваріть 2-3 хвилини в окропі.
Після того, як зелень відмочите, ще раз промийте її та наріжте довільними шматками. Складайте нарізані щавель, петрушку та кріп у каструлю з невеликою кількістю води.
Після цього поставте каструлю на повільний вогонь і наріжте зелену цибулю і також додайте у каструлю до зелені.
Суміш постійно перемішуйте, слідкуючи за зміною кольору. Доведіть суміш до кипіння води.
Щойно суміш закипить, дайте покипіти 4-5 хвилин і почніть щільно закладати зелень в банки, не знімаючи в цей час каструлю з вогню. Одразу закатуйте кришками.
Банки переверніть кришками донизу і вкутайте. Залиште до повного остигання на 1-2 доби, а потім приберіть в прохолодне місце для зберігання.
Раніше ми писали, як приготувати зелений борщ. Рецепт можна прочитати у новині.