ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Буде як знахідка: як заготовити щавель на зиму

Найпростіший і найлегший рецепт консервованого щавлю на зиму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Щавель

Щавель / © Pixabay

Щавель на зиму заготовити нескладно, а взимку він буде як знахідка — можна готувати борщ, пироги із зеленою начинкою. На смак такий щавель виходить як свіжий.

Найпростіший спосіб, як заготовити щавель на зиму — заморозити його. Дрібно нарізати, розкласти по пакетах і відправити в морозилку. Але є ще кілька чудових і простих способів.

Розповідаємо, як це зробити

Інгредієнти:

  • Щавель — 1200 грамів

  • Петрушка та кріп за смаком

  • Зелена цибуля — 240 грамів

  • Вода — 600 мл

Спосіб приготування:

  • Щавель та іншу зелень переберіть і замочіть у мисці на дві години.

  • Помийте і простерилізуйте банки, а металеві кришки проваріть 2-3 хвилини в окропі.

  • Після того, як зелень відмочите, ще раз промийте її та наріжте довільними шматками. Складайте нарізані щавель, петрушку та кріп у каструлю з невеликою кількістю води.

  • Після цього поставте каструлю на повільний вогонь і наріжте зелену цибулю і також додайте у каструлю до зелені.

  • Суміш постійно перемішуйте, слідкуючи за зміною кольору. Доведіть суміш до кипіння води.

  • Щойно суміш закипить, дайте покипіти 4-5 хвилин і почніть щільно закладати зелень в банки, не знімаючи в цей час каструлю з вогню. Одразу закатуйте кришками.

  • Банки переверніть кришками донизу і вкутайте. Залиште до повного остигання на 1-2 доби, а потім приберіть в прохолодне місце для зберігання.

Раніше ми писали, як приготувати зелений борщ. Рецепт можна прочитати у новині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie