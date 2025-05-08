- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 2 мин
Будет как находка: как заготовить щавель на зиму
Самый простой и легкий рецепт консервированного щавеля на зиму.
Щавель на зиму заготовить несложно, а зимой он будет как находка — можно готовить борщ, пироги с зеленой начинкой. На вкус такой щавель получается как свежий.
Самый простой способ, как заготовить щавель на зиму — заморозить его. Мелко нарезать, разложить по пакетам и отправить в морозилку. Но есть еще несколько отличных и простых способов.
Рассказываем, как это сделать
Ингредиенты:
Щавель — 1200 граммов
Петрушка и укроп по вкусу
Зеленый лук — 240 граммов
Вода — 600 мл
Способ приготовления:
Щавель и другую зелень переберите и замочите в миске на два часа.
Промойте и простерилизуйте банки, а металлические крышки проварите 2-3 минуты в кипятке.
После того, как зелень отмочите, промойте ее еще раз и нарежьте произвольными кусками. Складывайте нарезанные щавель, петрушку и укроп в кастрюлю с небольшим количеством воды.
После этого поставьте кастрюлю на медленный огонь и нарежьте зеленый лук и добавьте в кастрюлю к зелени.
Смесь постоянно перемешивайте, следя за изменением цвета. Доведите смесь до кипения воды.
Как только смесь закипит, дайте покипеть 4-5 минут и начните плотно закладывать зелень в банки, не снимая в это время кастрюлю с огня. Сразу закатывайте крышками.
Банки переверните крышками вниз и укутайте. Оставьте до полного остывания на 1-2 дня, а затем уберите в прохладное место для хранения.
Ранее мы писали, как приготовить зеленый борщ. Рецепт можно прочесть в новости.