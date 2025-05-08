Будет как находка: как заготовить щавель на зиму

Щавель / © Pixabay

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Щавель на зиму заготовить несложно, а зимой он будет как находка — можно готовить борщ, пироги с зеленой начинкой. На вкус такой щавель получается как свежий.

Самый простой способ, как заготовить щавель на зиму — заморозить его. Мелко нарезать, разложить по пакетам и отправить в морозилку. Но есть еще несколько отличных и простых способов.

Рассказываем, как это сделать

Ингредиенты:

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Щавель — 1200 граммов

Петрушка и укроп по вкусу

Зеленый лук — 240 граммов

Вода — 600 мл

Способ приготовления:

Щавель и другую зелень переберите и замочите в миске на два часа.

Промойте и простерилизуйте банки, а металлические крышки проварите 2-3 минуты в кипятке.

После того, как зелень отмочите, промойте ее еще раз и нарежьте произвольными кусками. Складывайте нарезанные щавель, петрушку и укроп в кастрюлю с небольшим количеством воды.

После этого поставьте кастрюлю на медленный огонь и нарежьте зеленый лук и добавьте в кастрюлю к зелени.

Смесь постоянно перемешивайте, следя за изменением цвета. Доведите смесь до кипения воды.

Как только смесь закипит, дайте покипеть 4-5 минут и начните плотно закладывать зелень в банки, не снимая в это время кастрюлю с огня. Сразу закатывайте крышками.

Банки переверните крышками вниз и укутайте. Оставьте до полного остывания на 1-2 дня, а затем уберите в прохладное место для хранения.

Ранее мы писали, как приготовить зеленый борщ. Рецепт можно прочесть в новости.