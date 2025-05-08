ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
22
Время на прочтение
2 мин

Будет как находка: как заготовить щавель на зиму

Самый простой и легкий рецепт консервированного щавеля на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Щавель

Щавель / © Pixabay

Щавель на зиму заготовить несложно, а зимой он будет как находка — можно готовить борщ, пироги с зеленой начинкой. На вкус такой щавель получается как свежий.

Самый простой способ, как заготовить щавель на зиму — заморозить его. Мелко нарезать, разложить по пакетам и отправить в морозилку. Но есть еще несколько отличных и простых способов.

Рассказываем, как это сделать

Ингредиенты:

  • Щавель — 1200 граммов

  • Петрушка и укроп по вкусу

  • Зеленый лук — 240 граммов

  • Вода — 600 мл

Способ приготовления:

  • Щавель и другую зелень переберите и замочите в миске на два часа.

  • Промойте и простерилизуйте банки, а металлические крышки проварите 2-3 минуты в кипятке.

  • После того, как зелень отмочите, промойте ее еще раз и нарежьте произвольными кусками. Складывайте нарезанные щавель, петрушку и укроп в кастрюлю с небольшим количеством воды.

  • После этого поставьте кастрюлю на медленный огонь и нарежьте зеленый лук и добавьте в кастрюлю к зелени.

  • Смесь постоянно перемешивайте, следя за изменением цвета. Доведите смесь до кипения воды.

  • Как только смесь закипит, дайте покипеть 4-5 минут и начните плотно закладывать зелень в банки, не снимая в это время кастрюлю с огня. Сразу закатывайте крышками.

  • Банки переверните крышками вниз и укутайте. Оставьте до полного остывания на 1-2 дня, а затем уберите в прохладное место для хранения.

Ранее мы писали, как приготовить зеленый борщ. Рецепт можно прочесть в новости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
22
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie