Зеленый борщ: как его приготовить

Зеленый борщ / © Credits

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Весеннее и традиционное для украинской кухни блюдо — зеленый борщ. Всего в Украине существует не один десяток борщей.

Предлагаем приготовить один из них по следующему рецепту

Ингредиенты:

Мясо — 600 г

Вода — 3 литра

Картофель — 400 г

Морковь — 1 штука

Щавель — 200 г

Зелень укропа — 1 пучок

Зелень петрушки — 1 пучок

Зеленый лук — несколько перьев

Яйца — 4 штуки

Лавровый лист — 1 штука

Перец горошком — 5 штук

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Промойте мясо. Залейте мясо 3 литрами воды и варите бульон на маленьком огне

Добавьте перец горошком, соль и перец

Извлеките из мясного бульона мясо, отделите от кости и нарежьте небольшими кусками. Высыпьте обратно в бульон

Почистите картофель и морковь, нарежьте овощи кубиками, высыпьте в бульон, доведите до кипения и варите на умеренном огне до готовности.

Отварите 4 яйца. Порежьте их — половинками или кружочками

Порежьте зелень — щавель (свежий, но при крайней необходимости можете использовать замороженный), укроп, петрушку, зеленый лук

Когда овощи готовы — высыпайте порезанную зелень. Варить 3 минуты. Затем снимите с плиты и оставьте под крышкой еще на 5 минут.

Ранее мы писали, как приготовили постный борщ с карасями. Больше об этом читайте в новости.

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