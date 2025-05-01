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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
414
Время на прочтение
1 мин

Зеленый борщ: как его приготовить

Зеленый борщ станет отличным блюдом к обеду.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленый борщ

Зеленый борщ / © Credits

Весеннее и традиционное для украинской кухни блюдо — зеленый борщ. Всего в Украине существует не один десяток борщей.

Предлагаем приготовить один из них по следующему рецепту

Ингредиенты:

  • Мясо — 600 г

  • Вода — 3 литра

  • Картофель — 400 г

  • Морковь — 1 штука

  • Щавель — 200 г

  • Зелень укропа — 1 пучок

  • Зелень петрушки — 1 пучок

  • Зеленый лук — несколько перьев

  • Яйца — 4 штуки

  • Лавровый лист — 1 штука

  • Перец горошком — 5 штук

  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  • Промойте мясо. Залейте мясо 3 литрами воды и варите бульон на маленьком огне

  • Добавьте перец горошком, соль и перец

  • Извлеките из мясного бульона мясо, отделите от кости и нарежьте небольшими кусками. Высыпьте обратно в бульон

  • Почистите картофель и морковь, нарежьте овощи кубиками, высыпьте в бульон, доведите до кипения и варите на умеренном огне до готовности.

  • Отварите 4 яйца. Порежьте их — половинками или кружочками

  • Порежьте зелень — щавель (свежий, но при крайней необходимости можете использовать замороженный), укроп, петрушку, зеленый лук

  • Когда овощи готовы — высыпайте порезанную зелень. Варить 3 минуты. Затем снимите с плиты и оставьте под крышкой еще на 5 минут.

Ранее мы писали, как приготовили постный борщ с карасями. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
414
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