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Зеленый борщ: как его приготовить
Зеленый борщ станет отличным блюдом к обеду.
Весеннее и традиционное для украинской кухни блюдо — зеленый борщ. Всего в Украине существует не один десяток борщей.
Предлагаем приготовить один из них по следующему рецепту
Ингредиенты:
Мясо — 600 г
Вода — 3 литра
Картофель — 400 г
Морковь — 1 штука
Щавель — 200 г
Зелень укропа — 1 пучок
Зелень петрушки — 1 пучок
Зеленый лук — несколько перьев
Яйца — 4 штуки
Лавровый лист — 1 штука
Перец горошком — 5 штук
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Промойте мясо. Залейте мясо 3 литрами воды и варите бульон на маленьком огне
Добавьте перец горошком, соль и перец
Извлеките из мясного бульона мясо, отделите от кости и нарежьте небольшими кусками. Высыпьте обратно в бульон
Почистите картофель и морковь, нарежьте овощи кубиками, высыпьте в бульон, доведите до кипения и варите на умеренном огне до готовности.
Отварите 4 яйца. Порежьте их — половинками или кружочками
Порежьте зелень — щавель (свежий, но при крайней необходимости можете использовать замороженный), укроп, петрушку, зеленый лук
Когда овощи готовы — высыпайте порезанную зелень. Варить 3 минуты. Затем снимите с плиты и оставьте под крышкой еще на 5 минут.
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