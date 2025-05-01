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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Підбірки рецептів
Кількість переглядів
418
Час на прочитання
1 хв

Зелений борщ: як його приготувати

Зелений борщ стане чудовою стравою до обіду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зелений борщ

Зелений борщ / © Credits

Весняна і традиційна для української кухні страва — зелений борщ. Всього в Україні існує не один десяток борщів.

Пропонуємо приготувати один із них за наступним рецептом

Інгредієнти:

  • М’ясо — 600 г

  • Вода — 3 літри

  • Картопля — 400 г

  • Морква — 1 штука

  • Щавель — 200 г

  • Зелень кропу — 1 пучок

  • Зелень петрушки — 1 пучок

  • Зелена цибуля — кілька пір’їн

  • Яйця — 4 штуки

  • Лавровий лист — 1 штука

  • Перець горошком — 5 штук

  • Сіль, перець за смаком

Спобіб приготування:

  • Промийте м’ясо. Залийте м’ясо 3 літрами води і варіть бульйон на невеликому вогні.

  • Додайте перець горошком, сіль і перець

  • Вийміть з м’ясного бульйону м’ясо, відділіть від кістки і наріжте невеликими шматками. Висипте назад у бульйон.

  • Почистьте картоплю і моркву, наріжте овочі кубиками, висипте в бульйон, доведіть до кипіння і варіть на помірному вогні до готовності.

  • Відваріть 4 яйця. Поріжте їх — половинками або кружальцями.

  • Поріжте зелень — щавель (свіжий, але за крайньої потреби можете використати заморожений), кріп, петрушку, зелену цибулю.

  • Коли овочі готові — висипайте порізану зелень. Варіть 3 хвилини. Після цього зніміть з плити та залиште під кришкою ще на 5 хвилин.

Раніше ми писали, як приготували пісний борщ з карасями. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
418
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