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Зелений борщ: як його приготувати
Зелений борщ стане чудовою стравою до обіду.
Весняна і традиційна для української кухні страва — зелений борщ. Всього в Україні існує не один десяток борщів.
Пропонуємо приготувати один із них за наступним рецептом
Інгредієнти:
М’ясо — 600 г
Вода — 3 літри
Картопля — 400 г
Морква — 1 штука
Щавель — 200 г
Зелень кропу — 1 пучок
Зелень петрушки — 1 пучок
Зелена цибуля — кілька пір’їн
Яйця — 4 штуки
Лавровий лист — 1 штука
Перець горошком — 5 штук
Сіль, перець за смаком
Спобіб приготування:
Промийте м’ясо. Залийте м’ясо 3 літрами води і варіть бульйон на невеликому вогні.
Додайте перець горошком, сіль і перець
Вийміть з м’ясного бульйону м’ясо, відділіть від кістки і наріжте невеликими шматками. Висипте назад у бульйон.
Почистьте картоплю і моркву, наріжте овочі кубиками, висипте в бульйон, доведіть до кипіння і варіть на помірному вогні до готовності.
Відваріть 4 яйця. Поріжте їх — половинками або кружальцями.
Поріжте зелень — щавель (свіжий, але за крайньої потреби можете використати заморожений), кріп, петрушку, зелену цибулю.
Коли овочі готові — висипайте порізану зелень. Варіть 3 хвилини. Після цього зніміть з плити та залиште під кришкою ще на 5 хвилин.
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