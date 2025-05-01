Зелений борщ: як його приготувати

Зелений борщ / © Credits

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Весняна і традиційна для української кухні страва — зелений борщ. Всього в Україні існує не один десяток борщів.

Пропонуємо приготувати один із них за наступним рецептом

Інгредієнти:

М’ясо — 600 г

Вода — 3 літри

Картопля — 400 г

Морква — 1 штука

Щавель — 200 г

Зелень кропу — 1 пучок

Зелень петрушки — 1 пучок

Зелена цибуля — кілька пір’їн

Яйця — 4 штуки

Лавровий лист — 1 штука

Перець горошком — 5 штук

Сіль, перець за смаком

Спобіб приготування:

Промийте м’ясо. Залийте м’ясо 3 літрами води і варіть бульйон на невеликому вогні.

Додайте перець горошком, сіль і перець

Вийміть з м’ясного бульйону м’ясо, відділіть від кістки і наріжте невеликими шматками. Висипте назад у бульйон.

Почистьте картоплю і моркву, наріжте овочі кубиками, висипте в бульйон, доведіть до кипіння і варіть на помірному вогні до готовності.

Відваріть 4 яйця. Поріжте їх — половинками або кружальцями.

Поріжте зелень — щавель (свіжий, але за крайньої потреби можете використати заморожений), кріп, петрушку, зелену цибулю.

Коли овочі готові — висипайте порізану зелень. Варіть 3 хвилини. Після цього зніміть з плити та залиште під кришкою ще на 5 хвилин.

Раніше ми писали, як приготували пісний борщ з карасями. Більше про це читайте у новині.

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