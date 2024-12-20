Припиніть заправляти борщ сметаною – є значно кращий і корисніший варіант

Ми звикли, що український борщ обов’язково має заправлятися сметаною, однак є цікавіший і бюджетніший варіант заправки, який вас неодмінно здивує.

Борщ і сметана – це ідеальне поєднання, адже заправка надає першій страві неперевершеного вершкового смаку. Та мало хто знає про те, що існує альтернативна добавка для борщу. Експерти в галузі кулінарії рекомендують заправляти борщ не сметаною, а кефіром, і ось чому.

Що буде, якщо додати в борщ замість сметани кефір

Фахівці переконують, що кефір значно краще поєднується зі складовими борщу, ніж сметана.

Завдяки цьому кисломолочному продуктові перша страва буде кориснішою та дієтичнішою.

Зміниться консистенція борщу, він стане густішим та апетитнішим.

Як правильно додавати кефір у борщ

Не варто поспішати. Треба почекати, доки борщ трохи охолоне, а потім додавати кефір. Тоді страва буде однорідною та насиченою.

Треба почекати, доки борщ трохи охолоне, а потім додавати кефір. Тоді страва буде однорідною та насиченою. Не можна додавати багато кефіру. На одну тарілку борщу треба додавати 50-70 грамів кефіру, цього вистачить, щоб посилити і повністю розкрити смак страви.

На одну тарілку борщу треба додавати 50-70 грамів кефіру, цього вистачить, щоб посилити і повністю розкрити смак страви. Ретельно перемішуйте. Після додавання кисломолочного продукту борщ варто добре перемішати.

Після додавання кисломолочного продукту борщ варто добре перемішати. Додавайте кефір у тарілку, а не в каструлю. Кисломолочна добавка значно скорочує термін зберігання борщу, тому її варто додавати у свою порцію, безпосередньо перед уживанням.

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