Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Припиніть заправляти борщ сметаною – є значно кращий і корисніший варіант

Припиніть заправляти борщ сметаною – є значно кращий і корисніший варіант

Що додавати в борщ замість сметани / Фото: Freepik

Ми звикли, що український борщ обов’язково має заправлятися сметаною, однак є цікавіший і бюджетніший варіант заправки, який вас неодмінно здивує.

Борщ і сметана – це ідеальне поєднання, адже заправка надає першій страві неперевершеного вершкового смаку. Та мало хто знає про те, що існує альтернативна добавка для борщу. Експерти в галузі кулінарії рекомендують заправляти борщ не сметаною, а кефіром, і ось чому.

Що буде, якщо додати в борщ замість сметани кефір

  • Фахівці переконують, що кефір значно краще поєднується зі складовими борщу, ніж сметана.
  • Завдяки цьому кисломолочному продуктові перша страва буде кориснішою та дієтичнішою.
  • Зміниться консистенція борщу, він стане густішим та апетитнішим.

Як правильно додавати кефір у борщ

  • Не варто поспішати. Треба почекати, доки борщ трохи охолоне, а потім додавати кефір. Тоді страва буде однорідною та насиченою.
  • Не можна додавати багато кефіру. На одну тарілку борщу треба додавати 50-70 грамів кефіру, цього вистачить, щоб посилити і повністю розкрити смак страви.
  • Ретельно перемішуйте. Після додавання кисломолочного продукту борщ варто добре перемішати.  
  • Додавайте кефір у тарілку, а не в каструлю. Кисломолочна добавка значно скорочує термін зберігання борщу, тому її варто додавати у свою порцію, безпосередньо перед уживанням.

Читайте також:

Запікати чи варити: як правильно готувати буряк, щоб він був корисним для здоров'я

Якість прання значно покращиться: що кмітливі господині додають у барабан

Три лайфгаки, які в рази прискорять процес приготування голубців

Повʼязані теми:

Наступна публікація