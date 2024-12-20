Припиніть заправляти борщ сметаною – є значно кращий і корисніший варіант

Ми звикли, що український борщ обов’язково має заправлятися сметаною, однак є цікавіший і бюджетніший варіант заправки, який вас неодмінно здивує.
Борщ і сметана – це ідеальне поєднання, адже заправка надає першій страві неперевершеного вершкового смаку. Та мало хто знає про те, що існує альтернативна добавка для борщу. Експерти в галузі кулінарії рекомендують заправляти борщ не сметаною, а кефіром, і ось чому.
Що буде, якщо додати в борщ замість сметани кефір
- Фахівці переконують, що кефір значно краще поєднується зі складовими борщу, ніж сметана.
- Завдяки цьому кисломолочному продуктові перша страва буде кориснішою та дієтичнішою.
- Зміниться консистенція борщу, він стане густішим та апетитнішим.
Як правильно додавати кефір у борщ
- Не варто поспішати. Треба почекати, доки борщ трохи охолоне, а потім додавати кефір. Тоді страва буде однорідною та насиченою.
- Не можна додавати багато кефіру. На одну тарілку борщу треба додавати 50-70 грамів кефіру, цього вистачить, щоб посилити і повністю розкрити смак страви.
- Ретельно перемішуйте. Після додавання кисломолочного продукту борщ варто добре перемішати.
- Додавайте кефір у тарілку, а не в каструлю. Кисломолочна добавка значно скорочує термін зберігання борщу, тому її варто додавати у свою порцію, безпосередньо перед уживанням.
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