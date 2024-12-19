Три лайфгаки, які в рази прискорять процес приготування голубців

Найскладніше у приготуванні страви – це робота з капустяним листям. Такі методи допоможуть швидко зробити його м’яким.
Як швидко підготувати капусту на голубці без варіння, щоб листя було м’яким і не рвалося
- Оцет. Це доволі простий і швидкий спосіб приготування капустяного листя на голубці. Треба зробити розчин з води та оцту, змішавши складники у пропорції 2:1. Занурте в розчин листя на голубці на 10-15 хвилин. Цього часу вистачить для того, щоб воно стало м’яким і ніжним, але не рвалося.
- Заморожування. Заморожене капустяне листя стає м'якшим і легше піддається згортанню. Просто покладіть головку капусти до морозилки на ніч. Після такої процедури листя легко відділятиметься від качана без варіння.
- Мікрохвильовка. Якщо немає часу на замочування чи замороження капусти, тоді варто скористатися мікрохвильовою піччю. Візьміть потрібну кількість капустяних листків, загорніть їх у мокрий рушник і покладіть до мікрохвильовки. Увімкніть піч на повну потужність – однієї хвилини буде достатньо, щоб листя під дією тепла й вологи швидко приготувалося.
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