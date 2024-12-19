Три лайфхака, которые в разы ускорят процесс приготовления голубцов

Самое сложное в приготовлении блюда – это работа с капустными листьями, такие методы помогут быстро сделать их мягкими.
Как быстро подготовить капусту на голубцы без варки, чтобы листья были мягкими и не рвались
- Уксус. Это довольно простой и быстрый способ приготовления капустных листьев на голубцы. Следует сделать раствор из воды и уксуса, смешав составляющие в пропорции 2:1. Окуните в раствор листья на голубцы на 10-15 минут. Этого времени хватит для того, чтобы оно стало мягким и нежным, но не рвалось.
- Замораживание. Замороженные капустные листья становятся более мягкими и легче поддаются свертыванию. Просто положите головку капусты в морозилку на ночь. После такой процедуры листья будут легко отделяться от кочана без варки.
- Микроволновка. Если нет времени на замачивание или заморозку капусты, следует воспользоваться микроволновой печью. Возьмите нужное количество капустных листьев, заверните их в мокрое полотенце и отправьте в микроволновку. Включите печь на полную мощность, 1 минуты будет достаточно, чтобы листья под действием тепла и влаги быстро приготовились.
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