На Франковщине учительницу осудили из-за продажи наркотиков: ее выдала одежда

На Прикарпатье строго наказали учительницу / © pixabay.com

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В Ивано-Франковской области к 10 годам лишения свободы приговорили учительницу одного из лицеев, у которой изъяли наркотики.

Об этом говорится в приговоре Надвирнянского районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, 31 марта 2023 года женщина в отделении почты в Яремче получила посылку, в которой было 330 свертков наркотика PVP в общей сложности 234,2674 грамма, что составляет особенно большой размер. Следствие считает, что в дальнейшем местная жительница планировала продавать наркотические вещества.

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На суде учительница вину возразила. Она утверждала, что продавала косметику, а не наркотики. Она убеждала суд, что ни в чем не виновата и заявила о якобы давлении со стороны работников полиции.

Однако понятые отрицали показания женщины. Они отметили, что осмотр свертка проходил в их присутствии и полиция не совершала никаких противоправных действий против подозреваемой.

Сотрудник полиции, задерживавший женщину, рассказал, что во время патрулирования в Яремче они заметили подозрительную женщину, которая «была одета в темную одежду, на голове была прикрывающий лицо капюшон, обутая в галоше, хотя это был практически центр города. В руках указанное лицо несло сверток, на направлялось, как сложилось впечатление, из отделения "Новая Почта". Поскольку указанное лицо вызвало у них подозрение, они решили проверить». Правоохранители отметили, что подозреваемая заметно волновалась. Впоследствии она подтвердила, что в коробке есть наркотики. Такие показания дал и напарник опероуполномоченного.

Односельчанин подозреваемой рассказал, что знает женщину уже 10 лет, она работает в школе, раньше хорошо училась и являлась примером для одноклассников.

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Суд проанализировал материалы дела и признал учительницу виновной по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы.

Приговор суда / © ТСН