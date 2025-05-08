Жених Леси Никитюк оригинально раскрыл историю их знакомства

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк – военный Дмитрий Бабчук – оригинально рассказал историю их знакомства.

Пара рассекретила свои отношения осенью прошлого года. Впрочем, влюбленные не слишком охотно делятся подробностями личной жизни, так что об их романе мало что известно. Поклонников Никитюк очень интересует, как же они познакомились. Поэтому, когда Дмитрий общался с подписчиками в Instagram-stories, ему, конечно же, задали этот вопрос.

Жених ведущей ответил на него несколько оригинально. Он отметил, что их свел государственный язык. Однако подробностей он раскрывать не стал. Дмитрий Бабчук поделился свежим фото с Лесей Никитюк. Военный опубликовал фотографию, где ведущая лежала в постели, а он тем временем отдыхал рядом с их домашним любимцем.

Реклама

Леся Никитюк с женихом

"С помощью государственного языка", - ответил Дмитрий Бабчук на вопрос о знакомстве с Лесей Никитюк.

Напомним, недавно у ведущей случилась неприятная ситуация. Домашнему любимцу Леси понадобилась помощь ветеринара. Знаменитость была напугана состоянием собачки.