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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
261
Время на прочтение
1 мин

Жених Леси Никитюк оригинально раскрыл историю их знакомства

Также избранник ведущей показал их свежее совместное фото.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк – военный Дмитрий Бабчук – оригинально рассказал историю их знакомства.

Пара рассекретила свои отношения осенью прошлого года. Впрочем, влюбленные не слишком охотно делятся подробностями личной жизни, так что об их романе мало что известно. Поклонников Никитюк очень интересует, как же они познакомились. Поэтому, когда Дмитрий общался с подписчиками в Instagram-stories, ему, конечно же, задали этот вопрос.

Жених ведущей ответил на него несколько оригинально. Он отметил, что их свел государственный язык. Однако подробностей он раскрывать не стал. Дмитрий Бабчук поделился свежим фото с Лесей Никитюк. Военный опубликовал фотографию, где ведущая лежала в постели, а он тем временем отдыхал рядом с их домашним любимцем.

Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом

"С помощью государственного языка", - ответил Дмитрий Бабчук на вопрос о знакомстве с Лесей Никитюк.

Напомним, недавно у ведущей случилась неприятная ситуация. Домашнему любимцу Леси понадобилась помощь ветеринара. Знаменитость была напугана состоянием собачки.

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Дата публикации
Количество просмотров
261
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