С пленных россиян хотят взимать налоги в бюджет Украины

Деньги

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Кабинет Министров 9 мая одобрил законопроект, устанавливающий налогообложение доходов российских военных в плену.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Законопроект предусматривает уплату военнопленными налогов на:

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доходы физических лиц;

военный сбор.

Также предлагается определить военнопленных отдельной категорией физических лиц — нерезидентов Украины согласно Женевской конвенции (от 12.08.1949) и Дополнительный протокол к Женевским конвенциям (08.06.1977).

Также предлагается предусмотреть, что налоговые агенты (лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы) в налоговом расчете будут отражать общую сумму начисленных доходов военнопленных и общую сумму удержанного налога.

Ранее Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, ожидать ли повышения налогов в Украине.

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