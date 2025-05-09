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С пленных россиян хотят взимать налоги в бюджет Украины
Кабмин работает над законопроектом, который обяжет российских пленных платить налоги с их зарплат.
Кабинет Министров 9 мая одобрил законопроект, устанавливающий налогообложение доходов российских военных в плену.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Законопроект предусматривает уплату военнопленными налогов на:
доходы физических лиц;
военный сбор.
Также предлагается определить военнопленных отдельной категорией физических лиц — нерезидентов Украины согласно Женевской конвенции (от 12.08.1949) и Дополнительный протокол к Женевским конвенциям (08.06.1977).
Также предлагается предусмотреть, что налоговые агенты (лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы) в налоговом расчете будут отражать общую сумму начисленных доходов военнопленных и общую сумму удержанного налога.
Ранее Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, ожидать ли повышения налогов в Украине.
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