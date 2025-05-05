Гетманцев ответил, ожидать ли в Украине повышения налогов

Ожидать ли в Украине повышения налогов. / © pixabay.com

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Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опроверг слухи о возможном повышении налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине в ближайшее время.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Снова вижу волну в СМИ о повышении НДС якобы после визита представителей МВФ. МВФ нас не посещал, рекомендаций мы не получали. Ответственно заявляю — нет, о повышении НДС речь не шла и речь не идет", — написал нардеп.

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По словам Гетманцева, даже в рамках созыва парламента такой вопрос не рассматривается.

В то же время он отметил, что в будущем перед любым обсуждением изменений налоговых ставок правительства следует сначала:

исчерпать потенциал детенизации экономики, в частности, через реформу таможни и Бюро экономической безопасности;

сократить неэффективные затраты, такие как программа кэшбека;

привлечь дополнительный ресурс через облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"А уже потом - задумываться или нет над ставками НДС", - добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что цены на природный газ в Украине впервые с мая 2024 превысили спотовые показатели в Европе.