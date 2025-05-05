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Гетманцев ответил, ожидать ли в Украине повышения налогов
По словам Гетманцева, даже в рамках созыва парламента такой вопрос не рассматривается.
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опроверг слухи о возможном повышении налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине в ближайшее время.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Снова вижу волну в СМИ о повышении НДС якобы после визита представителей МВФ. МВФ нас не посещал, рекомендаций мы не получали. Ответственно заявляю — нет, о повышении НДС речь не шла и речь не идет", — написал нардеп.
По словам Гетманцева, даже в рамках созыва парламента такой вопрос не рассматривается.
В то же время он отметил, что в будущем перед любым обсуждением изменений налоговых ставок правительства следует сначала:
исчерпать потенциал детенизации экономики, в частности, через реформу таможни и Бюро экономической безопасности;
сократить неэффективные затраты, такие как программа кэшбека;
привлечь дополнительный ресурс через облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).
"А уже потом - задумываться или нет над ставками НДС", - добавил нардеп.
Ранее сообщалось, что цены на природный газ в Украине впервые с мая 2024 превысили спотовые показатели в Европе.