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Гетманцев відповів, чи очікувати в Україні підвищення податків
За словами Гетманцева, навіть у межах чинного скликання парламенту таке питання не розглядається.
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував чутки про можливе підвищення податку на додану вартість (ПДВ) в Україні найближчим часом.
Про це він повідомив в Telegram.
“Знову бачу хвилю в ЗМІ про підняття ПДВ нібито після візиту представників МВФ. МВФ нас не відвідував, рекомендацій ми не отримували. Відповідально заявляю — ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться”, — написав нардеп.
За словами Гетманцева, навіть у межах чинного скликання парламенту таке питання не розглядається.
Водночас він зазначив, що в майбутньому перед будь-яким обговоренням змін податкових ставок уряду слід спочатку:
вичерпати потенціал детінізації економіки, зокрема через реформу митниці та Бюро економічної безпеки;
скоротити неефективні видатки, як-от програму кешбеку;
залучити додатковий ресурс через облігації внутрішньої держпозики (ОВДП).
“А вже потім — замислюватись, або ні, над ставками ПДВ”, — додав нардеп.
Раніше повідомлялось, що ціни на природний газ в Україні вперше від травня 2024 року перевищили спотові показники в Європі.