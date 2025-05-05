ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
1 хв

Гетманцев відповів, чи очікувати в Україні підвищення податків

За словами Гетманцева, навіть у межах чинного скликання парламенту таке питання не розглядається.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Чи очікувати в Україні підвищення податків

Чи очікувати в Україні підвищення податків. / © pixabay.com

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував чутки про можливе підвищення податку на додану вартість (ПДВ) в Україні найближчим часом.

Про це він повідомив в Telegram.

“Знову бачу хвилю в ЗМІ про підняття ПДВ нібито після візиту представників МВФ. МВФ нас не відвідував, рекомендацій ми не отримували. Відповідально заявляю — ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться”, — написав нардеп.

За словами Гетманцева, навіть у межах чинного скликання парламенту таке питання не розглядається.

Водночас він зазначив, що в майбутньому перед будь-яким обговоренням змін податкових ставок уряду слід спочатку:

  • вичерпати потенціал детінізації економіки, зокрема через реформу митниці та Бюро економічної безпеки;

  • скоротити неефективні видатки, як-от програму кешбеку;

  • залучити додатковий ресурс через облігації внутрішньої держпозики (ОВДП).

“А вже потім — замислюватись, або ні, над ставками ПДВ”, — додав нардеп.

Раніше повідомлялось, що ціни на природний газ в Україні вперше від травня 2024 року перевищили спотові показники в Європі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie