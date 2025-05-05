Гетманцев відповів, чи очікувати в Україні підвищення податків

Чи очікувати в Україні підвищення податків. / © pixabay.com

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Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував чутки про можливе підвищення податку на додану вартість (ПДВ) в Україні найближчим часом.

Про це він повідомив в Telegram.

“Знову бачу хвилю в ЗМІ про підняття ПДВ нібито після візиту представників МВФ. МВФ нас не відвідував, рекомендацій ми не отримували. Відповідально заявляю — ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться”, — написав нардеп.

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За словами Гетманцева, навіть у межах чинного скликання парламенту таке питання не розглядається.

Водночас він зазначив, що в майбутньому перед будь-яким обговоренням змін податкових ставок уряду слід спочатку:

вичерпати потенціал детінізації економіки, зокрема через реформу митниці та Бюро економічної безпеки;

скоротити неефективні видатки, як-от програму кешбеку;

залучити додатковий ресурс через облігації внутрішньої держпозики (ОВДП).

“А вже потім — замислюватись, або ні, над ставками ПДВ”, — додав нардеп.

Раніше повідомлялось, що ціни на природний газ в Україні вперше від травня 2024 року перевищили спотові показники в Європі.