Ціни на газ в Україні вперше за рік випередили європейські: яка причина

Ціни на газ / © pixabay.com

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Ціни на природний газ в Україні вперше з травня 2024 року перевищили спотові показники в Європі.

Про це повідомило видання ExPro Daily Gas.

Ціни на природний газ у квітневих контрактах (UA-VTP-CM) перевищили спотові котирування на європейському хабі TTF. Український газ у вівторок коштував близько 19 150 грн/тис. кубометрів (31,8 євро/MWh), тоді як європейський продавався на рівні 31,5 євро/MWh.

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«Вперше з 1 травня 2024 р. ціни на природний газ в Україні піднялися вище європейських цін на газ, а спред між цінами досягнув €0,3/MWh на користь українських цін. Різниця не враховує вартість транспортування газу до України», — йдеться в матеріалі.

Під впливом теплої погоди та стабільних поставок ціни на газ у Європі продовжують падати. Проте в Україні ситуація протилежна — газ дорожчає через стійкий попит з боку державних компаній, зокрема «Нафтогазу» та «Оператора ГТС України».

Водночас «Укрнафта» припинила продаж на ринку після рішення Кабміну зобов’язати компанію продавати газ для «Нафтогазу» у межах ПСО.

Експерти зазначають, що різниця між європейськими та українськими цінами залишається недостатньою для відновлення комерційного імпорту, бо наразі вона не покриває витрат на транспортування газу.

Нагадаємо, експерт відповів, чи знизяться ціни на паливо в Україні у травні.