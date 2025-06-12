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Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 12 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.
БпЛА з Херсонщини — на Миколаївщину
Велика група ворожих ударних БпЛА наближається до узбережжя Одещини з Чорного моря! Курс — на Вилкове!
Ворожі ударні БпЛА з Бєлгородської обл. РФ, рухаються вздовж межі Харківщини та Сумщини — на захід!
Раніше повідомлялося, що російська армія останніми днями продемонструвала нову, ще небезпечнішу тактику ракетно-дронових ударів, які, вочевидь, триватимуть.
Ми раніше інформували, що у Києві під час масованої атаки Росії постраждав столичний стадіон «Спартак».