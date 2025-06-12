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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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277
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1 хв

Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 12 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.

  • БпЛА з Херсонщини — на Миколаївщину

  • Велика група ворожих ударних БпЛА наближається до узбережжя Одещини з Чорного моря! Курс — на Вилкове!

  • Ворожі ударні БпЛА з Бєлгородської обл. РФ, рухаються вздовж межі Харківщини та Сумщини — на захід!

Раніше повідомлялося, що російська армія останніми днями продемонструвала нову, ще небезпечнішу тактику ракетно-дронових ударів, які, вочевидь, триватимуть.

Ми раніше інформували, що у Києві під час масованої атаки Росії постраждав столичний стадіон «Спартак».

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