Враг атакует Украину БПЛА: направление целей

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Украину в ночь на 12 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.

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БпЛА из Херсонщины — на Николаевщину

Большая группа вражеских ударных БПЛА приближается к побережью Одесщины с Черного моря! Курс — на Вилково!

Вражеские ударные БпЛА с Белгородской обл. РФ, двигаются вдоль границы Харьковщины и Сумщины — на запад!

Ранее сообщалось, что российская армия в последние дни продемонстрировала новую, еще более опасную тактику ракетно-дроновых ударов, которые, очевидно, будут продолжаться.

Мы ранее информировали, что в Киеве во время массированной атаки России пострадал столичный стадион «Спартак».