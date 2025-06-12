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Враг атакует Украину БПЛА: направление целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 12 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.
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