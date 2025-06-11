Втрое меньше тираннозавра рекса: ученые нашли скелет неизвестного до сих пор хищника — как он выглядел

Рисунок нового вида тираннозавроидов. Julius Csotonyi

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Новый вид тиранозавроида — Khankhuuluu mongoliensis gen. et sp. nov (родовое название происходит из монгольского и означает «принц драконов», а видовое указывает на страну находки), обнаружили ученые в Монголии. Находка дает новое представление о происхождении и эволюции Eutyrannosauria — группе крупных хищных динозавров, доминировавших в наземных экосистемах Азии и Северной Америки в конце мелового периода.

Об этом говорится в сообщении журнала Nature.

«Эти хищники верхнего трофического уровня эволюционировали из меньших по размерам тираннозавроидов в середине мелового периода, однако они пока плохо изучены из-за ограниченного количества ископаемых останков», — говорят ученые.

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Известно, что этот новый вид тираннозавроида, найденный в Монголии, имел плоскую черепную коробку и «утонченное» хрупкое телосложение.

«Это подчеркивает важную роль гетерохронии (изменения в темпе или времени развития) в эволюции этой группы», — говорится в исследовании.

Исследование также показывает, что азиатские тираннозавроиды, подобные Khankhuuluu, переселились в Северную Америку, где в середине периода позднего мела возникла Eutyrannosauria. Эта группа эволюционировала и оставалась исключительно в Северной Америке вплоть до одного возвращения в Азию в конце мелового периода, что привело к появлению Alioramini и Tyrannosaurini.

«Ярко выраженные морфологические различия между Alioramini и Tyrannosaurini скорее объясняются противоположными гетерохронными тенденциями — педоморфозом у первых и переморфозом у вторых. Это позволило этим двум линиям сосуществовать в Азии, занимая разные экологические ниши», — говорится в исследовании.

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Интересно, что открытие нового вида ученые сделали при исследовании двух частично сохранившихся скелетов тираннозавроидов — представителей сверхсемейства, в которое входят тираннозавры и другие подобные двуногие динозавры.

Исследование остатков показало, что взрослые особи этого вида достигали массы до тонны, а это примерно в три с половиной раза меньше веса тиранозавра рекса (Tyrannosaurus Rex ) — более 3500 кг.

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