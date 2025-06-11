Украинский метатель молота выиграл "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Михаил Кохан / © Associated Press

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Украинский метатель молота Михаил Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в норвежском Осло.

24-летний украинец завершил соревнования с результатом 79,95 метра.

В борьбе за "золото" Михаил уступил чемпиону Оилмпиады-2024 в Париже канадцу Итану Кацбергу (80,19 метра). "Бронзу" взял норвежец Томас Мардаль (78,25 метра).

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Для Кохана эти соревнования стали первыми с августа 2024 года на уровне Бриллиантовой лиги, когда он завоевал "серебро" на этапе в Силезии.

Отметим, что соревнования по метанию молота не входят в перечень "бриллиантовых" дисциплин. Основная часть этапа Бриллиантовой лиги в Осло запланирована на четверг, 12 июня.

К слову, рекордом текущего сезона для Кохана остается результат 80,73 метра, который он показал в апреле на Международном кубке Анталии, состоявшемся в Турции.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Кохан завоевал бронзовую медаль с результатом 79,39 метра, выборов первую олимпийскую награду в карьере.

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На Играх-2020 в Токио он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 80,39 метра.