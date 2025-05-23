Бех-Романчук впервые после проваленного допинг-теста обратилась к болельщикам

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую временно отстранили от соревнований из-за проваленного теста на допинг, обратилась к болельщикам.

29-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram первый пост после информации об отстранении.

"Этим постом я хочу поблагодарить за сотни сообщений и поддержку. За то, что в этом мире так много добрых людей", – написала Марина, не рассказав никаких подробностей своей ситуации с допингом.

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16 мая Бех-Романчук планировала выступить в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Эти соревнования должны были стать для нее первыми после Олимпиады-2024, однако после отстранения имя украинки убрали из списка участниц.

Сообщалось, что Марину временно отстранили от соревнований из-за наличия / использования тестостерона в допинг-пробе.

Напомним, Бех-Романчук на Олимпийских играх-2024 в Париже заняла предпоследнее место в финале соревнований по тройному прыжку. На предыдущих двух Олимпиадах она выступала в прыжках в длину и тоже оставалась без медалей.