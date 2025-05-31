Ученые добыли ценную информацию из мозга древних людей

Исследование древнего мозга

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Ученые Наффилдского факультета медицины Оксфордского университета сумели изъять и идентифицировать белки из ткани мозга древних людей. Для этого они использовали тела людей, похороненных на кладбище рабочей колонии в викторианскую эпоху (19 век).

Об этом говорится в сообщении на сайте Оксфордского университета.

Ранее во время археологических исследований ученые имели возможность изучать только биологический материал, который изымали из костей и зубов.

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Однако внутренние органы содержат около 75% человеческих белков, а кости - менее 10%, что серьезно ограничивало возможность ученых достоверно узнать, как функционировал организм древних людей, какие болезни у них были и каким было их питание.

Команда ученых Оксфордского университета использовала мочевину, чтобы разрушить клеточные мембраны и высвободить белки из тканей для анализа. После этого ученые применили новый метод, который включал жидкостную хроматографию, масс-спектрометрию и высокопольную асимметричную волновую спектрометрию ионной подвижности.

В результате только из 2,5 миллиграммов древней ткани мозга исследователи идентифицировали более 1200 уникальных белков - наиболее разнообразный набор, который когда-либо изымали из археологических образцов.

Сюда входят не только белки, необходимые для здоровой работы мозга, но и потенциальные биомаркеры таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз. Поскольку такие заболевания не затрагивают скелет, до сих пор они оставались неизученными.

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Этот новый метод может открыть новые перспективы в изучении древнего питания, болезней и даже эволюционных связей.

Профессор Роман Фишер, соавтор исследования, сказал, что возможность извлечения белковых биомаркеров из древних мягких тканей может полностью изменить наше понимание эволюции здоровья древних народов.

Напомним, ученые обнаружили, что клетки мозга, названные астроцитами за сходство их формы со звездой, играют ключевую роль в способности человеческого мозга хранить невероятные объемы информации