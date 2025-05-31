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День ангела 31 мая: кого и как поздравлять с именинами
31 мая 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 31 мая
31 мая 2025 года поздравьте с именинами Иеремию.
Иеремия — древнееврейское происхождение, означает “воспитанный Богом”. В детстве спокоен, уравновешен, терпелив. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, идет к своей цели твердо и без компромиссов, выбирает профессию, приносящую хороший доход.
День ангела 31 мая — душевные поздравления в прозе
С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит силы в трудные минуты и вдохновляет на добрые дела. Желаю света в душе, гармонии в сердце и благополучия в жизни!
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В этот особый день сердечно поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твое имя, освященное небесами, всегда будет источником силы, веры и вдохновения. Желаю тебе благословения свыше, поддержки небес и искренней любви людей рядом.
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С Днем ангела! Желаю мира, радости и защиты небесного покровителя на каждом шагу твоей жизни. Пусть удача, любовь и внутреннее спокойствие всегда будут с тобой.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет легким путешествием под крылом твоего небесного хранителя. Пусть он тихо нашептывает правильные решения, бережет от тревог и ведет тебя по тропе доброты и света.
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С Днем ангела! Пусть твой охранник помогает раскрыть лучшие черты твоей души, поддерживает на пути к мечтам и придает силы, когда ее не хватает. Верь в себя, потому что небо уже верит в тебя!