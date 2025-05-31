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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

День ангела 31 травня: кого та як вітати з іменинами

31 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 31 травня, день ангела

Який сьогодні, 31 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 31 травня

31 травня 2025 року привітайте з іменинами Єремію.

Єремія — давньоєврейське походження, означає “вихований Богом”. В дитинстві спокійний, урівноважений, терплячий. В дорослому віці стає працьовитим, йде до своєї мети твердо і без компромісів, вибирає професію, яка приносить хороший дохід.

День ангела 31 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 31 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує сили у важкі хвилини й надихає на добрі справи. Бажаю світла в душі, гармонії в серці й добробуту в житті!

***

У цей особливий день сердечно вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твоє ім’я, освячене небесами, завжди буде джерелом сили, віри та натхнення. Бажаю тобі благословення згори, підтримки небес і щирої любові людей поруч.

***

З Днем ангела! Бажаю миру, радості й захисту небесного заступника на кожному кроці твого життя. Нехай удача, любов і внутрішній спокій завжди будуть з тобою.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде легкою мандрівкою під крилом твого небесного охоронця. Хай він тихо нашіптує правильні рішення, береже від тривог і веде тебе стежкою доброти й світла.

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець допомагає розкрити найкращі риси твоєї душі, підтримує на шляху до мрій і додає наснаги, коли її не вистачає. Вір у себе, бо небо вже вірить у тебе!

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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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