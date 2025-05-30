Росіяни прориваються до Дніпропетровщини: яку мету переслідує ворог

Війна в Україні / © ТСН

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Російська окупаційна армія веде бої в напрямку Дніпропетровської області, намагаючись пробитися до адміністративної межі.

Про це повідомив командир взводу 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" на своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер+".

За його словами, бої точаться в Новосергіївці та на околицях Новомиколаївки – крайніх населених пунктах Донеччини, які межують із сусідньою Дніпропетровською областю.

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“Для противника вкрай важливо медійно заявити про вихід на кордон Дніпропетровської області. Сам факт такого виходу матиме значення, оскільки його буде використано у переговорах.

«Осман» додав, що останнім часом ворог застосовує переважно малі штурмові групи, які протягом дня «безперервно лізуть в напрямку наших позицій».

«Автомобілі, квадроцикли та мотоцикли залучають для евакуації «трьохсотих», іноді «двохсотих», в штурмах участі майже не беруть», - зазначив він.

Нагадаємо, раніще Станіслав Бунятов (“Осман”) повідомив, що по всій лінії напрямку до адмінмежі Дніпропетровської області армія РФ щоденно насичує свої підрозділи резервами та здійснює безперервні штурми.

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