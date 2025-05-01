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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворог рветься на Дніпропетровщину: військові назвали напрямок

Окупанти хочуть прорватися на Дніпропетровщину з півдня.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські військові на бронетехніці

Російські військові на бронетехніці / © Associated Press

Російські війська намагаються зайти до Дніпропетровської області з південного напрямку. Ворог також рветься до перетину адміністративного кордону трьох українських областей.

Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив у ефірі телемарафону.

За словами Волошина, російська армія не зменшує свою активність на Новопавлівському напрямку. Протягом цієї та попередньої доби ворог провів там 16 штурмових дій.

«Зранку теж він продовжує свої штурмові дії, тому що він з усіх сил рветься туди, де саме сходяться три області: адміністративний кордон Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Ворог рветься також зайти на Дніпропетровщину з цього південного напрямку«, — розповів речник захисників півдня.

«Вчора ворог провів за добу перегрупування і сьогодні знову продовжує з новими силами штурми малими групами піхоти в напрямку населених пунктів Лобкове, Степове, Малі Щербаки», — сказав Волошин.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що армія РФ намагається прорвати оборону українських військ на та вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Задля цього вороже командування щодня кидає в бій нові підрозділи та звітує про примарні успіхи.

Однак, на думку бійця Сил тероборони ЗСУ, військового експерта Олександра Мусієнка, наразі немає ознаки підготовки росіян до наступу на Дніпро чи Павлоград.

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