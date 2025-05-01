Ворог рветься на Дніпропетровщину: військові назвали напрямок

Російські військові на бронетехніці / © Associated Press

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Російські війська намагаються зайти до Дніпропетровської області з південного напрямку. Ворог також рветься до перетину адміністративного кордону трьох українських областей.

Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив у ефірі телемарафону.

За словами Волошина, російська армія не зменшує свою активність на Новопавлівському напрямку. Протягом цієї та попередньої доби ворог провів там 16 штурмових дій.

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«Зранку теж він продовжує свої штурмові дії, тому що він з усіх сил рветься туди, де саме сходяться три області: адміністративний кордон Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Ворог рветься також зайти на Дніпропетровщину з цього південного напрямку«, — розповів речник захисників півдня.

«Вчора ворог провів за добу перегрупування і сьогодні знову продовжує з новими силами штурми малими групами піхоти в напрямку населених пунктів Лобкове, Степове, Малі Щербаки», — сказав Волошин.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що армія РФ намагається прорвати оборону українських військ на та вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Задля цього вороже командування щодня кидає в бій нові підрозділи та звітує про примарні успіхи.

Однак, на думку бійця Сил тероборони ЗСУ, військового експерта Олександра Мусієнка, наразі немає ознаки підготовки росіян до наступу на Дніпро чи Павлоград.