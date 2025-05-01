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- Війна
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Ворог просунувся на Донеччині: оновлена мапа DeepState
Окупанти мають певні успіхи.
З’явилася оновлена карта бойових дій. Є просування ворога на Донеччині.
Про це повідомляє DeepState.
“Ворог просунувся у Березівці, Новому та біля Новомихайлівки. Уточнюється лінія зіткнення біля Костянтинополя”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники готуються до наступу влітку, щоб спробувати окупувати весь Донецький регіон в рамках весняно-літньої кампанії.