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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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100
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Ворог просунувся на Донеччині: оновлена мапа DeepState

Окупанти мають певні успіхи.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуація на фронті

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

З’явилася оновлена карта бойових дій. Є просування ворога на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState.

“Ворог просунувся у Березівці, Новому та біля Новомихайлівки. Уточнюється лінія зіткнення біля Костянтинополя”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники готуються до наступу влітку, щоб спробувати окупувати весь Донецький регіон в рамках весняно-літньої кампанії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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