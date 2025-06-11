Диктатор Путин поручил "нарастить возможности сухопутных войск РФ"

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Путин поручил нарастить боевые возможности сухопутных войск России.

Об этом диктатор сказал на совещании по вопросам, связанным с новой российской госпрограммой вооружений, передают пропагандистские СМИ.

Путин признал, что доминирующей силой для современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска.

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«Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые способности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов систем вооружения, обладающих высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», — сказал глава Кремля.

Что именно имел в виду диктатор, и намекал ли он на новую волну мобилизации в РФ, пока неизвестно.

Также он призвал «обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом». Кроме того, диктатор поручил развивать военно-морской флот.

Ранее мы писали, какова главная цель летнего наступления Путина и добьется ли он успеха.

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