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Диктатор Путин поручил "нарастить возможности сухопутных войск РФ"
Путин требует от российского военного командования резкого усиления сухопутных сил РФ.
Российский диктатор Путин поручил нарастить боевые возможности сухопутных войск России.
Об этом диктатор сказал на совещании по вопросам, связанным с новой российской госпрограммой вооружений, передают пропагандистские СМИ.
Путин признал, что доминирующей силой для современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска.
«Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые способности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов систем вооружения, обладающих высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», — сказал глава Кремля.
Что именно имел в виду диктатор, и намекал ли он на новую волну мобилизации в РФ, пока неизвестно.
Также он призвал «обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом». Кроме того, диктатор поручил развивать военно-морской флот.
Ранее мы писали, какова главная цель летнего наступления Путина и добьется ли он успеха.