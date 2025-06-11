Диктатор Путін доручив "наростити можливості сухопутних військ РФ"

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін доручив наростити бойові спроможності сухопутних військ Росії.

Про це диктатор сказав на нараді з питань, пов’язаних з новою російською держпрограмою озброєнь, передають пропагандистскі ЗМІ.

Путін визнав, що домінуючою силою для сучасних військових дій будь-якого масштабу та інтенсивності залишаються сухопутні війська.

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«Важливо в найкоротші терміни наростити їх бойові спроможності, створити міцний заділ для розвитку, забезпечити розробку перспективних зразків систем озброєння, що володіють найвищими тактико-технічними характеристиками і модернізаційним ресурсом», — сказав глава Кремля.

Що саме мав увазі диктатор, і чи натякав він на нову хвилю мобілізації в РФ, наразі невідомо.

Також він закликав «забезпечити розробку перспективних зразків і систем озброєння, які мають найвищі тактико-технічні характеристики та модернізаційний ресурс». Крім того, диктатор доручив розвивати військово-морський флот.

Раніше ми писали, яка головна мета літнього наступу Путіна і чи досягне він успіху.

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