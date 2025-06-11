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- Війна
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Диктатор Путін доручив "наростити можливості сухопутних військ РФ"
Путін вимагає від російського військового командування різкого посилення сухопутних сил РФ.
Російський диктатор Путін доручив наростити бойові спроможності сухопутних військ Росії.
Про це диктатор сказав на нараді з питань, пов’язаних з новою російською держпрограмою озброєнь, передають пропагандистскі ЗМІ.
Путін визнав, що домінуючою силою для сучасних військових дій будь-якого масштабу та інтенсивності залишаються сухопутні війська.
«Важливо в найкоротші терміни наростити їх бойові спроможності, створити міцний заділ для розвитку, забезпечити розробку перспективних зразків систем озброєння, що володіють найвищими тактико-технічними характеристиками і модернізаційним ресурсом», — сказав глава Кремля.
Що саме мав увазі диктатор, і чи натякав він на нову хвилю мобілізації в РФ, наразі невідомо.
Також він закликав «забезпечити розробку перспективних зразків і систем озброєння, які мають найвищі тактико-технічні характеристики та модернізаційний ресурс». Крім того, диктатор доручив розвивати військово-морський флот.
Раніше ми писали, яка головна мета літнього наступу Путіна і чи досягне він успіху.