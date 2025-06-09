Літній наступ РФ: яка головна мета Путіна і чи досягне він успіху

Президент Росії Володимир Путін та війна проти України

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Росія нарощує свій літній наступ у війні проти України — як на суші, так і в повітрі. Однак підтримка з боку Європи та високотехнологічна дронова війна можуть допомогти Києву стримати агресію Москви.

Про це у своїй статті для видання Inependent написав редактор міжнародних новин Сем Кілі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков нещодавно роздратовано відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який порівняв вторгнення РФ до України з «дитячими бійками в парку». Так, речник диктатора обурився: конфлікт — це «екзистенційне питання» для Росії.

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«Це питання нашої безпеки і майбутнього нас і наших дітей, майбутнього нашої країни», — заявив Пєсков.

І в чомусь він має рацію. Раніше перемога Росії асоціювалася зі зміною влади в Києві. Але насправді їй достатньо, щоб Україна залишалася дестабілізованою, бідною та охопленою насильством. Адже демократична Україна, яка переживає культурне відродження, свободу та економічне зростання, водночас залишаючись багатомовною з багатьма російськомовними громадянами — є доказом того, що існує альтернатива клептократичній автократії, яку росіяни терплять вдома.

Головна мета РФ на четвертому році війни

Тепер, коли розпочався черговий сезон активних бойових дій на четвертому році повномасштабної війни, стало очевидно, що головна мета Росії — зробити дестабілізацію України постійною, переконаний автор статті.

Своєю чергою Київ довів, що вже не перебуває в обороні та аж ніяк не розгромлений. Минуло два роки від часу невдалого літнього контрнаступу — і тепер Україна зміцнилася та стала впевненішою.

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Україна, ймовірно, не зможе вигнати російські війська зі своєї території вже 2025 року. Але вона утримує позиції, а 2026 року, ймовірно, зможе перейти в наступ, коли надійде більша частина європейської військової допомоги, яка має компенсувати втрату підтримки США.

Зазначається, що цього року Трамп не схвалив жодної нової військової допомоги для України. Близько 3,85 млрд дол. залишаються невикористаними з попередніх траншів. Після цього — нічого.

Цілі літнього наступу ворога

Російські війська активізували атаки у районах Покровська й Костянтинівки на східному фронті. Ціль — оточити українські сили та перерізати шляхи постачання до Краматорська. Більшу частину цієї території ворог вже окупував та незаконно анексував.

За повідомленнями українських військових на місцях, Росія значно покращила дрони з оптоволоконним керуванням — вони мають радіус дії до 24 км і з’єднані кабелем напряму з оператором. Такі дрони майже неможливо заглушити, що зводить нанівець засоби радіоелектронної боротьби ЗСУ. Росія перемістила свої елітні дронові підрозділи зі спроб контратак під Курськом на східний фронт.

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Результат для РФ — незначні територіальні здобутки, але колосальні втрати. За оцінками НАТО, щодня гине близько 950 російських окупантів.

Хоча точні цифри втрат встановити важко, відеозаписи з фронту показують, як невеликі групи військових з обох сторін намагаються сховатися серед руїн, ухиляючись від дронів. Безпілотники вже завдають понад 70% усіх втрат.

Спроби миру — безрезультатні

Україна неодноразово пропонувала безумовне 30-денне перемир’я та особисту зустріч свого президента Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Зусилля США щодо організації перемовин зайшли у глухий кут, тоді як Росія намагається захопити ще більше українських територій.

«Путін, можливо, і відмовився від ідеї змінити владу в Києві, але його мета — повна окупація всіх анексованих територій: Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей, а також утримання Криму. Якщо йому це вдасться, він зможе переконати частину європейських лідерів, що «мир на умовах Кремля» — найменше з можливих лих», — йдеться у статті.

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Загроза з Півночі та повітряні атаки

Цього літа головні російські удари припадають на центральну частину східного фронту, однак одночасно відбуваються атаки на північному кордоні України. Захоплення прикордонних сіл дозволяє Москві чинити додатковий тиск на Київ, тримаючи під загрозою такі великі міста, як Суми та Харків.

Авіаційна кампанія Росії набула нового рівня. Щоночі по Україні запускається понад 400 ракет і дронів. Крилаті та балістичні ракети дедалі частіше прориваються крізь ППО через нестачу засобів — зокрема американських систем Patriot, які найефективніше збивають далекобійні ракети.

Західна підтримка України зростає

Західна підтримка для України зростає.

Так, НАТО оголосило про нову допомогу на € 20 млрд євро.

Німеччина готується передати авіабомби великої дальності, здатні вражати цілі на території Росії.

Велика Британія виділила 350 млн фунтів стерлінгів на 100 тис. дронів і вже передала 144 тис. артилерійських снарядів.

Нідерланди надсилають 400 млн євро включно зі 100 морськими суднами і понад 50 морськими дронами.

Норвегія — 700 млн дол. допомоги, переважно для дронових програм.

Зазначається, що цей перехід до безпілотної війни дозволив Україні перехопити ініціативу, компенсуючи кількісну перевагу Росії у традиційній техніці.

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«М’ясорубки» з боку російської піхоти майже припинилися. Українські офіцери розповіли виданню, що артилерійські обстріли зменшилися, оскільки дрони ефективно виявляють і знищують великі гармати.

Операція «Павутина»: успіх України

Операція «Павутина», в межах якої Україна заявила про знищення або пошкодження третини стратегічних бомбардувальників РФ та деяких розвідувальних літаків, вразила не лише військових експертів, а й значно підняла бойовий дух українців.

Довготривалі удари дронів по московських аеропортах, енергетичній інфраструктурі та штабах обернули російську гібридну тактику проти самої Москви.

А що ж Трамп?

Ймовірно, Україна вже не зможе повернути собі повну підтримку Трампа — він зайшов надто далеко у своїй відкритій симпатії до Путіна. Проте є ознаки того, що США не блокуватимуть українську оборону так, як цього побоювались раніше.

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Не дивно, що Путін дратується.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph написало, що Росія готується до активізації бойових дій влітку, зміцнивши війська та вдосконаливши технології, зокрема в сфері дронів. Проте класичні масштабні танкові атаки стали неактуальними — переважають малі мобільні групи, навіть із використанням мотоциклів і легковиків. Головна мета ворога — Донецька область, особливо район Костянтинівки, як ключового логістичного вузла. Наступи на Суми та Харків радше мають відволікальний характер. Попри чисельну перевагу окупантів, прорив по всьому фронту малоймовірний, хоча РФ намагатиметься досягти поступу на кількох напрямках одночасно. Загроза залишається високою, але український «пояс фортець» досі стримує наступ.

Напередодні росіяни оголосили про наступ на Дніпропетровську область, проте жодних геолокаційних підтверджень цьому немає, повідомив Інститут вивчення війни.