Російські війська

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Росія поширила фейк, що підрозділи її 90-го танкового полку нібито увійшли до Дніпропетровської області. Українські збройні сили майже одразу ж спростували цю інформацію, однаке якщо є російським окупантам все ж вдасться таке просування, це загрожує стати першим вторшненням сухопутних військ Москви в регіон від 2022 року.

Про це пише The Financial Times.

Цей крок відбувається на тлі активізації дипломатичних зусиль та боротьби за вплив на позицію президента США Дональда Трампа щодо війни. Як президент України Володимир Зеленський, так і президент Росії Володимир Путін намагалися переконати Трампа у своїй правоті.

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«З усією повагою до президента Трампа, я думаю, що це лише його особиста думка. Повірте, ми набагато краще розуміємо росіян, їхній менталітет, ніж американці розуміють росіян. Я точно знаю, що Путін не хоче зупиняти війну», — заявив Зеленський.

Зважаючи на це, західні чиновники очікують, що майбутній саміт G7 у Канаді, який розпочнеться цієї неділі, може стати ключовим моментом для формування більш рішучої позиції Трампа щодо конфлікту.

Після місяців спроб досягти домовленостей з Кремлем, президент США Дональд Трамп почав відкрито засуджувати дії Володимира Путіна. Незважаючи на неодноразові заклики до негайного припинення вогню в Україні, Росія не виявляє готовності до компромісів.

За інформацією з американських джерел, після нової серії ракетних ударів по Києву, Трамп розглядає можливість посилення санкцій проти РФ. Він також підтримує ідею збільшення військової допомоги Україні та активнішого залучення європейських союзників у протидії агресії.

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Україна також готується до можливої «масштабної військової відплати» з боку Росії після нещодавньої атаки українських безпілотників. Тоді знищили десятки російських бомбардувальників.

Раніше повідомлялося, заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв оголосив, начебто окупаційні сили «почали наступ» у Дніпропетровській області та вибухнув новими погрозами. Він сказав, що той, «хто не хоче визнавати реалії війни» на переговорах, нібито «отримає нові реалії на землі».

«ISW не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області», — повідомили аналітики.

Експерти проаналізували супутникові знімки за 7 і 8 червня, на яких були помічені нові воронки від артилерії.

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