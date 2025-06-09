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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Путіна відкрито заявляють про наміри захопити ще одну область України

Москва заявляє про бажання створити “буфер” ще й на території Дніпропетровщини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

В Кремлі заявляють, мовляв, “наступ” їхній військ в Дніпропетровській області триває. Ба більше - назвали навіть його мету.

Про це заявив речник російського “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, російський “наступ” у Дніпропетровській області “є роботою зі створення буферної зони”.

“Наступ” РФ на Дніпропетровщину

Заступник очільника Радбезу Росії Дмитро Медведєв оголосив, начебто окупаційні сили «почали наступ» у Дніпропетровській області. Зауважимо, що про це заявляли і в російському Міноборони. Втім, в ISW заявил, що не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області».

Заяви РФ спростовує і український Генштаб. У Силах оборони півдня також підтвердили, що ситуація в зоні бойової відповідальності 31-ї окремої бригади залишається напруженою. Ворог не полишає спроб просунутися у напрямку Дніпропетровщини, але ЗСУ тримають оборону.

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