У Путіна відкрито заявляють про наміри захопити ще одну область України

Володимир Путін. / © Associated Press

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В Кремлі заявляють, мовляв, “наступ” їхній військ в Дніпропетровській області триває. Ба більше - назвали навіть його мету.

Про це заявив речник російського “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, російський “наступ” у Дніпропетровській області “є роботою зі створення буферної зони”.

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“Наступ” РФ на Дніпропетровщину

Заступник очільника Радбезу Росії Дмитро Медведєв оголосив, начебто окупаційні сили «почали наступ» у Дніпропетровській області. Зауважимо, що про це заявляли і в російському Міноборони. Втім, в ISW заявил, що не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області».

Заяви РФ спростовує і український Генштаб. У Силах оборони півдня також підтвердили, що ситуація в зоні бойової відповідальності 31-ї окремої бригади залишається напруженою. Ворог не полишає спроб просунутися у напрямку Дніпропетровщини, але ЗСУ тримають оборону.

Дата публікації 23:31, 08.06.25 Кількість переглядів 280 Путін терміново приїхав до Кремля