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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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"Наступ" РФ на Дніпропетровщині: у РНБО прокоментували заяви Кремля

Російські війська не мають успіху у Дніпропетровській області.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дніпропетровщина

Дніпропетровщина

У РНБО прокоментували заяви Кремля про наступ на Дніпропетровщині. Вони не відповідають дійсності.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Станом на ранок 9 червня, вся інформація росіян, включно із заявами Пєскова, про їхній наступ на Дніпропетровщині — НЕ відповідає дійсності», — наголосив Коваленко.

В ОСУВ «Хортиця» також наголосили: до адмінкордону Дніпропетровської області війська РФ не дійшли.

«Безумовно, йдуть бої і на Покровському напрямку, і на Новопавлівському напрямку. Вони активні, їх багато. Але до кордонів Дніпропетровщини росіяни не дійшли, і робиться усе, щоб їх відкинути якнайдалі”, — наголосив Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ „Хортиця“.

За його словами, РФ не вперше намагається поширити неправдиву інформацію та розігнати паніку.

Раніше речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, буцімто «наступ» армії РФ у Дніпропетровській області триває. Крім цього, названо його мету.

За його словами, російський «наступ» у Дніпропетровській області «є роботою зі створення буферної зони».

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