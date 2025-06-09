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- Війна
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"Наступ" РФ на Дніпропетровщині: у РНБО прокоментували заяви Кремля
Російські війська не мають успіху у Дніпропетровській області.
У РНБО прокоментували заяви Кремля про наступ на Дніпропетровщині. Вони не відповідають дійсності.
Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
«Станом на ранок 9 червня, вся інформація росіян, включно із заявами Пєскова, про їхній наступ на Дніпропетровщині — НЕ відповідає дійсності», — наголосив Коваленко.
В ОСУВ «Хортиця» також наголосили: до адмінкордону Дніпропетровської області війська РФ не дійшли.
«Безумовно, йдуть бої і на Покровському напрямку, і на Новопавлівському напрямку. Вони активні, їх багато. Але до кордонів Дніпропетровщини росіяни не дійшли, і робиться усе, щоб їх відкинути якнайдалі”, — наголосив Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ „Хортиця“.
За його словами, РФ не вперше намагається поширити неправдиву інформацію та розігнати паніку.
Раніше речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, буцімто «наступ» армії РФ у Дніпропетровській області триває. Крім цього, названо його мету.
За його словами, російський «наступ» у Дніпропетровській області «є роботою зі створення буферної зони».