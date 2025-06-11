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Сербський "друг" Путіна вперше в Україні: чим обіцяв допомогти
Президент Сербії Вучич хоче відбудувати два українські міста чи регіони.
Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна готова відновити одне-два українські міста чи регіони.
Про це він заявив на саміті «Україна — Південно-Східна Європа» в Одесі.
Вучич запевнив, що для нього «честь і привілей» бути в Одесі.
«Я можу уявити, наскільки українські громадяни ситі донесхочу розмовами про сильну підтримку та допомогу Україні. Зрештою, все зводиться до ваших людей і що ви змушені дбати самі про себе. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити внесок для українського народу без великої помпезності. Ваші люди того варті», — сказав очільник Сербії, звертаючись до Володимира Зеленського.
За його словами, Сербія готова відновити одне-два українські міста чи регіони, щоб «чітко продемонструвати українцям підтримку».
Він також запевнив, що Белград підтримує територіальну цілісність України і відданний принципам ООН.
Нагадаємо, що президент Сербії Олександр Вучич вперше від початку війни приїхав до України з візитом. Він взяв участь у саміті «Україна — Південно-Східна Європа», який пройшов в Одесі.
Зауважимо, що Олександр Вучич був одним із гостей Путіна на військовому параді в Москві 9 травня.
Нагадаємо, що у травні цього року Росія вкотре звинуватила Сербію у «таємному» постачанні боєприпасів Україні.
Згодом, після погроз РФ, на військовому заводі в Сербії прогримів вибух.
Раніше ТСН.ua писав, чому багато сербів мають проросійські настрої та симпатизують путінському режиму. Зокрема, чимало сербських бойовиків воюють на боці РФ проти України ще від 2014 року.