У Сербії росіяни будують "міні-Росію" – Reuters

Кількість росіян у Сербії оцінюють від 300 тис. до пів мільйона, проте вони навіть і не думають інтегруватися у сербське суспільство.

З лютого 2022 року до середини 2023 року понад 30 тисяч росіян зареєструвалися для тимчасового проживання в Сербії, свідчать останні дані сербского МВС.

Як росіяни будують "міні-Росію" у Сербії, йдеться у статті Reuters.

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Чиновники не надали даних за порівняльний період до цього, але сказали, що цифри являють собою різке зростання.

Хоча фактична кількість росіян у Сербії менша, ніж кількість тих, хто втік до таких країн, як Німеччина, їх присутність гостро відчувається в Белграді – місті з населенням менше двох мільйонів людей.

Балканський журналіст Аljazeera Недім Сейдіновіч зауважує, що Белград і Новий Сад – головні напрямки новітньої російської еміграції до Сербії. Є також у менших містах і селах, особливо у Воєводині.

За його інформацією, кількість росіян у Сербії оцінюють від 300 тис. до пів мільйона.

"Все-таки величезна цифра для маленької країни (населення Сербії – приблизно 6,6 млн людей – Ред.). Справа в тому, що їхнє прибуття до Сербії досі є безперервним процесом. Ті, хто сподівався, що агресія Путіна проти України, супутні санкції та мобілізація швидко минуть – потихеньку втрачають надію та тікають з Росії", – зазначає журналіст.

За словами Сейдіновіча, також помічений певний приплив росіян з Ізраїлю. Ті, хто спочатку втік до Ізраїлю, потім виїхали через війну в Газі.

Росіянами незадоволені навіть "братні серби"

Він також зауважує, що попри традиційно дружнє ставлення сербів до росіян, у місцевих ЗМІ критикують "гостей" за те, що вони наймають у керованих ними компаніях лише своїх людей.

Ціни на оренду квартир у Белграді та Новому Саді зросли практично вдвічі, і багато хто вигнав своїх попередніх орендаторів, тому що ті не могли платити стільки, скільки платили "багаті росіяни". Російських іммігрантів серби також звинувачують у зростанні цін на нерухомість.

У Reuters зауважують, що у Сербії росіяни створили власні клуби, дитячі садки, медзаклади. Росіяни купують продукти харчування в російських магазинах. Російські гурти, співаки та коміки виступають у російських клубах, а російські художники демонструють свої роботи в російських галереях.

Журналісти зауважують, що росіяни не намагаються інтегруватися в сербське суспільство, а розбудовують свою закриту спільноту, "міні-Росію".

42-річний Віктор із Санкт-Петербурга, втік від російської мобілізації восени 2022 року. Не маючи необхідної кваліфікації, він працює різноробочим у Белграді, обслуговуючи виключно росіян.

"Я ремонтую сантехніку, електроінсталяцію, вікна і навіть виготовляю меблі. Мені не дуже потрібні сербські клієнти", – зазначає росіянин.

Раніше стало відомо, що росіяни одержали "ніж у спину" від свого союзника на Балканах. За інформацією видання Financial Times, традиційно дружня до Росії Сербія продає боєприпаси країнам Заходу, які потім постачають їх до України.

У Кремлі відреагували на повідомлення про те, що боєприпаси із Сербії, яка традиційно вважалася союзником Москви, опосередковано потрапляли до України. Натомість кремлівські пропагандисти, коментуючи постачання боєприпасів, назвали Сербію "останньою шл**ою".

ТСН.ua писав, чому багато сербів мають проросійські настрої та симпатизують путінському режиму.

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