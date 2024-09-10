В Сербии россияне строят "мини-Россию" – Reuters

Число россиян в Сербии оценивают от 300 тыс. до полумиллиона, однако они даже не думают интегрироваться в сербское общество.

С февраля 2022 года по середину 2023 года более 30 тысяч россиян зарегистрировались для временного проживания в Сербии, свидетельствуют последние данные сербского МВД.

Как россияне строят "мини-Россию" в Сербии, говорится в статье Reuters.

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Чиновники не предоставили данные за сравнительный период до этого, но сказали, что цифры представляют собой резкий рост.

Хотя фактическое количество россиян в Сербии меньше числа тех, кто бежал в такие страны, как Германия, их присутствие остро ощущается в Белграде – городе с населением менее двух миллионов человек.

Балканский журналист Аljazeera Недим Сейдинович отмечает, что Белград и Новый Сад – главные направления новейшей российской эмиграции в Сербию. Есть также в меньших городах и деревнях, особенно в Воеводине.

По его информации, количество россиян в Сербии оценивается от 300 тыс. до полумиллиона.

"Все-таки огромная цифра для маленькой страны (население Сербии – примерно 6,6 млн человек – Ред.). Дело в том, что их прибытие в Сербию до сих пор является непрерывным процессом. Те, кто надеялся, что агрессия Путина против Украины, санкции и мобилизация скоро пройдут – потихоньку теряют надежду и бегут из России", – отмечает журналист.

По словам Сейдиновича, также замечен определенный приток россиян из Израиля. Те, кто сначала бежал в Израиль, затем уехали из-за войны в Газе.

Россиянами недовольны даже "братские сербы"

Он также отмечает, что, несмотря на традиционно дружеское отношение сербов к россиянам, в местных СМИ критикуют "гостей" за то, что они нанимают в управляемых ими компаниях только своих людей.

Цены на аренду квартир в Белграде и Новом Саде выросли практически вдвое, и многие выгнали своих предыдущих арендаторов, потому что те не могли платить столько, сколько платили "богатые россияне". Российских иммигрантов сербы также обвиняются в росте цен на недвижимость.

В Reuters отмечают, что в Сербии россияне создали собственные клубы, детские сады, медучреждения. Россияне покупают продукты питания в магазинах России. Российские группы, певцы и комики выступают в российских клубах, а российские художники демонстрируют свои работы в российских галереях.

Журналисты отмечают, что россияне не пытаются интегрироваться в сербское общество, а строят свое закрытое сообщество, "мини-Россию".

42-летний Виктор из Санкт-Петербурга скрылся от российской мобилизации осенью 2022 года. Не имея требуемой квалификации, он работает разнорабочим в Белграде, обслуживая исключительно россиян.

"Я ремонтирую сантехнику, электроинсталляцию, окна и даже производю мебель. Мне не очень нужны сербские клиенты", – отмечает россиянин.

Ранее стало известно, что россияне получили "чем в спину" от своего союзника на Балканах. По информации издания Financial Times, традиционно дружественная в Россию Сербия продает боеприпасы странам Запада, которые затем поставляют их в Украину.

В Кремле отреагировали на сообщения о том, что боеприпасы из Сербии, традиционно считавшейся союзником Москвы, косвенно попадали в Украину. Кремлевские пропагандисты, комментируя поставки боеприпасов, назвали Сербию "последней шл**ой".

ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму.

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