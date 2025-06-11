- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3306
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинцам разрешили сбивать вражеские беспилотники, но есть условия
Добровольцы могут заработать до 100 тысяч гривен за сбивание вражеских дронов.
Кабинет Министров Украины начинает экспериментальный проект, который предусматривает привлечение добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) к противовоздушной обороне. Эта инициатива имеет целью усилить защиту Украины от вражеских беспилотных летательных аппаратов (дронов).
Об этом сообщил Народный депутат от фракции Европейская Солидарность Алексей Гончаренко в своем Telegram.
В состав таких групп могут входить добровольцы из ДФТГ, а также лица, не подлежащие мобилизации. Важно, чтобы все участники прошли специальную подготовку и получили соответствующий сертификат для работы с беспилотниками.
Формирования противовоздушной обороны будут иметь право выявлять, сопровождать и сбивать воздушные угрозы, применяя для этого различные средства — от дронов и самолетов до личного оружия. Кроме того, добровольцы получат необходимую технику, оружие и боеприпасы от Вооруженных Сил Украины. Для выполнения задач они смогут использовать также собственные автомобили и специальное оборудование.
Организационно эти группы будут подчиняться силам территориальной обороны, а оперативно — командованию Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Такой формат позволит координировать действия добровольцев с военными и эффективно реагировать на угрозы с воздуха.
Что касается материального стимулирования, участники проекта будут получать денежное обеспечение до 100 тысяч гривен в месяц, пропорционально степени участия. Финансирование предусмотрено из местных бюджетов.
Проект будет действовать на период военного положения, но не более двух лет. Это решение должно помочь усилить обороноспособность страны в условиях активных воздушных атак и сделать защиту населения более оперативной и эффективной.
Напомним, 11 июня российская армия атаковала Украину 85 беспилотниками различных типов и ракетой. Основными направлениями воздушного удара стали Харьковщина, Донецкая и Одесская области.
По состоянию на утро противовоздушная оборона обезвредила 49 вражеских дронов типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. Так, 40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения,