Украинцам разрешили сбивать вражеские беспилотники, но есть условия

ППО / © Владимир Зеленский

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Кабинет Министров Украины начинает экспериментальный проект, который предусматривает привлечение добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) к противовоздушной обороне. Эта инициатива имеет целью усилить защиту Украины от вражеских беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Об этом сообщил Народный депутат от фракции Европейская Солидарность Алексей Гончаренко в своем Telegram.

В состав таких групп могут входить добровольцы из ДФТГ, а также лица, не подлежащие мобилизации. Важно, чтобы все участники прошли специальную подготовку и получили соответствующий сертификат для работы с беспилотниками.

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Формирования противовоздушной обороны будут иметь право выявлять, сопровождать и сбивать воздушные угрозы, применяя для этого различные средства — от дронов и самолетов до личного оружия. Кроме того, добровольцы получат необходимую технику, оружие и боеприпасы от Вооруженных Сил Украины. Для выполнения задач они смогут использовать также собственные автомобили и специальное оборудование.

Организационно эти группы будут подчиняться силам территориальной обороны, а оперативно — командованию Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Такой формат позволит координировать действия добровольцев с военными и эффективно реагировать на угрозы с воздуха.

Что касается материального стимулирования, участники проекта будут получать денежное обеспечение до 100 тысяч гривен в месяц, пропорционально степени участия. Финансирование предусмотрено из местных бюджетов.

Проект будет действовать на период военного положения, но не более двух лет. Это решение должно помочь усилить обороноспособность страны в условиях активных воздушных атак и сделать защиту населения более оперативной и эффективной.

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Напомним, 11 июня российская армия атаковала Украину 85 беспилотниками различных типов и ракетой. Основными направлениями воздушного удара стали Харьковщина, Донецкая и Одесская области.

По состоянию на утро противовоздушная оборона обезвредила 49 вражеских дронов типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. Так, 40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения,