Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Проведенный в 24 странах мира масштабный опрос показал, что президент США Дональд Трамп теряет доверие как мировой лидер, который способен решать глобальные проблемы — от войн в Украине и Секторе Газа до изменения климата или иммиграционной политики США.

Об этом сообщает The Guardian

Опрос более 28 000 человек, проведенный Исследовательским центром Pew, также показал, что мнение о США ухудшилось за последний год в более чем половине опрошенных стран, в частности, более чем на 20 пунктов в Мексике, Швеции, Польше и Канаде. В Великобритании этот показатель снизился с 54% до 50%.

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Только треть опрошенных заявили, что доверяют Дональду Трампу как мировому лидеру. Большинство описывает президента США как «высокомерного» и «опасного», а относительно немногие — как «честного».

На вопрос, насколько они доверяют Трампу и говорят, что он «поступает правильно в мировых делах», только 34% респондентов в двух десятках стран выразили определенную степень доверия к нему, а 62% сказали, что имеют незначительную или вообще не доверяют.

Только в пяти странах большинство респондентов заявили, что имеют «определенное» или «значительное» доверие к Трампу и что он поступает правильно: Нигерия (79%), Кения (74%), Израиль (69%), Венгрия (53%) и Индия (52%). В остальных 19 странах мнение о президенте США было отрицательным.

В Мексике 91% сказали, что они «не очень доверяют» или «совсем не доверяют» Трампу, далее следуют Швеция (85%), Германия (81%), Испания (80%) и Турция (80%). Там, а также в Австралии, Канаде, Франции и Нидерландах, «совсем не доверяют» — это мнение большинства. В Великобритании 47% сказали, что они вообще не доверяют, а еще 15% — не очень.

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Опрос также выявил сильные идеологические и партийные разногласия во взглядах на Трампа. Избиратели с правыми взглядами склонны относиться к нему гораздо благосклоннее, чем избиратели с левыми взглядами.

В Венгрии 88% тех, кто положительно относится к правящей партии «Фидес», доверяют Трампу, в Германии 56% сторонников «Альтернативы для Германии» одобрили Трампа, то же самое касалось избирателей партии «Право и справедливость» в Польше.

Напомним, в журнале Frontiers in Psychology было опубликовано исследование о «нарциссическом политическом лидерстве» на примере Адольфа Гитлера, Владимира Путина и Дональда Трампа