Вибухи пролунали у Харкові / © Associated Press

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У Харкові в ніч проти 12 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У Харкові пролунав вибух. Будьте обережні! Місто знову під атакою „шахедів“ — у повітрі ще є безпілотники!» — йдеться у повідомленні.

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Також дану інформацію підтвердив голова ОВА Харківщини Олег Синєгубов.

Він додав, що під ударом був Шевченківський район. Наслідки обстрілу наразі встановлюються.

«Попередньо, „прильот“ ворожого БпЛА зафіксовано в Шевченківському районі Харкова. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, наразі на Харківщині близько 10 ворожих БпЛА.

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Раніше повідомлялося, що вночі 11 червня армія РФ вдарила по звичайних будинках Харкова.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 11 червня обстріляли місто Харків, в результаті чого загинули люди.