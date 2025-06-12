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У Харкові вночі пролунали вибухи — мер
У ніч проти 12 червня Харків зазнав нової атаки дронів-камікадзе. В місті пролунали вибухи, триває повітряна тривога. В області зафіксовано щонайменше 10 ворожих БпЛА.
У Харкові в ніч проти 12 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«У Харкові пролунав вибух. Будьте обережні! Місто знову під атакою „шахедів“ — у повітрі ще є безпілотники!» — йдеться у повідомленні.
Також дану інформацію підтвердив голова ОВА Харківщини Олег Синєгубов.
Він додав, що під ударом був Шевченківський район. Наслідки обстрілу наразі встановлюються.
«Попередньо, „прильот“ ворожого БпЛА зафіксовано в Шевченківському районі Харкова. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.
За даними моніторингових каналів, наразі на Харківщині близько 10 ворожих БпЛА.
Раніше повідомлялося, що вночі 11 червня армія РФ вдарила по звичайних будинках Харкова.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 11 червня обстріляли місто Харків, в результаті чого загинули люди.