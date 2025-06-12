Взрывы раздались в Харькове / © Associated Press

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В Харькове в ночь на 12 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В Харькове раздался взрыв. Будьте осторожны! Город снова под атакой „шахедов“ — в воздухе еще есть беспилотники!» — говорится в сообщении.

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Также данную информацию подтвердил глава ОВА Харьковщины Олег Синегубов.

Он добавил, что под ударом находился Шевченковский район. Последствия обстрела устанавливаются.

«Предварительно, „прилет“ вражеского БпЛА зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, сейчас в Харьковской области около 10 враждебных БпЛА.

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Ранее сообщалось, что ночью 11 июня армия РФ ударила по обычным домам Харькова.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 11 июня обстреляли город Харьков, в результате чего погибли люди.