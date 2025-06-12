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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харькове ночью раздались взрывы — мэр

В ночь на 12 июня Харьков подвергся новой атаке дронов-камикадзе. В городе раздались взрывы, продолжается воздушная тревога. В области зафиксировано не менее 10 враждебных БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Харькове

Взрывы раздались в Харькове / © Associated Press

В Харькове в ночь на 12 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В Харькове раздался взрыв. Будьте осторожны! Город снова под атакой „шахедов“ — в воздухе еще есть беспилотники!» — говорится в сообщении.

Также данную информацию подтвердил глава ОВА Харьковщины Олег Синегубов.

Он добавил, что под ударом находился Шевченковский район. Последствия обстрела устанавливаются.

«Предварительно, „прилет“ вражеского БпЛА зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, сейчас в Харьковской области около 10 враждебных БпЛА.

Ранее сообщалось, что ночью 11 июня армия РФ ударила по обычным домам Харькова.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 11 июня обстреляли город Харьков, в результате чего погибли люди.

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