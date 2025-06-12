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В Харькове ночью раздались взрывы — мэр
В ночь на 12 июня Харьков подвергся новой атаке дронов-камикадзе. В городе раздались взрывы, продолжается воздушная тревога. В области зафиксировано не менее 10 враждебных БПЛА.
В Харькове в ночь на 12 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
«В Харькове раздался взрыв. Будьте осторожны! Город снова под атакой „шахедов“ — в воздухе еще есть беспилотники!» — говорится в сообщении.
Также данную информацию подтвердил глава ОВА Харьковщины Олег Синегубов.
Он добавил, что под ударом находился Шевченковский район. Последствия обстрела устанавливаются.
«Предварительно, „прилет“ вражеского БпЛА зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.
По данным мониторинговых каналов, сейчас в Харьковской области около 10 враждебных БпЛА.
Ранее сообщалось, что ночью 11 июня армия РФ ударила по обычным домам Харькова.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 11 июня обстреляли город Харьков, в результате чего погибли люди.