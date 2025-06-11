Удар РФ по Харкову: Зеленський відреагував та назвав кількість постраждалих

Атака на Харків / © ДСНС

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Вночі 11 червня армія РФ вдарила по звичайних будинках Харкова. Станом на цей час відомо про 64 постраждалих, серед них — 9 дітей. На жаль, три людини загинули.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Мої співчуття рідним та близьким. Багато пожеж було в місті, але, як завжди, оперативно спрацювали наші рятувальники з ДСНС України. Дякую за оперативність також комунальним службам, Національній поліції, усім, хто допомагає. Кожна нова доба зараз — це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар — показовий», — наголошує він.

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Росія заслуговує на збільшення тиску, продовжує він, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що його замало.

«І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти», — завершив український лідер.

Нагадаємо, російські дрони вдарили по Харкову 11 червня. Внаслідок атаки 57 людей отримали поранення, серед них семеро дітей. На жаль, двоє людей загинули.

Також відомо про інші наслідки:

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Влучання БпЛА в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт.

Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів.

Зайнялися пожежі у Слобідському та Основ’янському районах міста.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки ударів. Медики та психологи надають постраждалим висококваліфіковану допомогу.

Пізніше кількість жертв унаслідок атаки зросла до трьох людей.