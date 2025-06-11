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Нічний удар РФ по Харкову: кількість жертв зросла (оновлено)
Обстріл Харкова 11 червня забрав життя 3-х людей, ще 60 — постраждали.
Армія РФ вночі 11 червня завдала чергового удару по Харкову. Кількість жертв унаслідок атаки зросла до трьох людей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками», — зазначив Синєгубов.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих через російську агресію.
Нагадаємо, ворожі дрони вдарили по Харкову 11 червня. Внаслідок удару 57 людей отримали поранення, серед них семеро дітей. На жаль, двоє людей загинули.
Також відомо про інші наслідки:
Влучання БпЛА в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт.
Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів.
Зайнялися пожежі у Слобідському та Основ’янському районах міста.
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки ударів. Медики та психологи надають постраждалим висококваліфіковану допомогу.