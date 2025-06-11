Ночной удар РФ по Харькову: количество жертв возросло (обновлено)

Обстрел Харькова

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Армия РФ ночью 11 июня нанесла очередной удар по Харькову. Число жертв в результате атаки возросло до трех человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Только что в ожоговой реанимации умер 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими ожогами», — отметил Синегубов.

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Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших из-за российской агрессии.

Напомним, вражеские дроны ударили по Харькову 11 июня. В результате удара 57 человек получили ранения, среди них семеро детей. К сожалению, два человека погибли.

Также известно о других последствиях:

Попадание БпЛА в жилые многоэтажки, частные дома и общественный транспорт.

Также взрывной волной и обломками повреждено несколько автомобилей.

Загорелись пожары в Слободском и Основянском районах города.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия ударов. Медики и психологи оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь.

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