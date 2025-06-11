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Ночной удар РФ по Харькову: количество жертв возросло (обновлено)
Обстрел Харькова 11 июня унес жизни 3-х человек, еще 60 пострадали.
Армия РФ ночью 11 июня нанесла очередной удар по Харькову. Число жертв в результате атаки возросло до трех человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Только что в ожоговой реанимации умер 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими ожогами», — отметил Синегубов.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших из-за российской агрессии.
Напомним, вражеские дроны ударили по Харькову 11 июня. В результате удара 57 человек получили ранения, среди них семеро детей. К сожалению, два человека погибли.
Также известно о других последствиях:
Попадание БпЛА в жилые многоэтажки, частные дома и общественный транспорт.
Также взрывной волной и обломками повреждено несколько автомобилей.
Загорелись пожары в Слободском и Основянском районах города.
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия ударов. Медики и психологи оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь.