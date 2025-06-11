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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Ночной удар РФ по Харькову: количество жертв возросло (обновлено)

Обстрел Харькова 11 июня унес жизни 3-х человек, еще 60 пострадали.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Харькова

Обстрел Харькова

Армия РФ ночью 11 июня нанесла очередной удар по Харькову. Число жертв в результате атаки возросло до трех человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Только что в ожоговой реанимации умер 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими ожогами», — отметил Синегубов.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших из-за российской агрессии.

Напомним, вражеские дроны ударили по Харькову 11 июня. В результате удара 57 человек получили ранения, среди них семеро детей. К сожалению, два человека погибли.

Также известно о других последствиях:

  • Попадание БпЛА в жилые многоэтажки, частные дома и общественный транспорт.

  • Также взрывной волной и обломками повреждено несколько автомобилей.

  • Загорелись пожары в Слободском и Основянском районах города.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия ударов. Медики и психологи оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь.

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Дата публикации
Количество просмотров
273
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