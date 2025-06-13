- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Русалии 2025: что следует сделать
Русалии — это волшебная неделя лета, когда стоит почтить природу, вспомнить предков и почувствовать дух украинских традиций в современном стиле.
Русалии – архаический дохристианский праздник в честь духов воды и плодородия.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Когда празднуют Русалии в 2025 году?
В традиционном народном календаре Русалии обычно приходятся на после Троицы, то есть в неделю после Зеленых праздников (Пятидесятницы). В 2025 году Троица — 8 июня, поэтому Русальная неделя продлится примерно с 9 по 15 июня.
Что символизирует Русальную неделю?
Это период, когда, по народным верованиям, русалки (водяные духи) выходят на берег, гуляют по полям, щекочут или заманивают людей в воду. В то же время, праздник имеет аграрное значение — призвание дождя, плодородия и защиту от стихий.
Что делать на Русалии?
Петь обрядовых песен – русальные, купальские.
Плести венки из трав (особенно любистки, мяты, полыни) — для защиты от злых духов.
Выводить "русалку" — девушки играют роль русалки, устраивают хороводы, а затем выгоняют ее из села, чтобы вроде бы оградить общину от злых сил.
Чествование умерших — особенно тех, кто погиб на воде или умер без погребения.
Что можно сделать сейчас?
Посетить фольклорное действо или этнофестиваль (многие регионы Украины восстанавливают эти традиции).
Провести мастер-класс по плетению венков или изготовлению оберегов.
Выучить обрядовые песни вместе с детьми.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг».
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.