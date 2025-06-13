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Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
2 мин

Русалии 2025: что следует сделать

Русалии — это волшебная неделя лета, когда стоит почтить природу, вспомнить предков и почувствовать дух украинских традиций в современном стиле.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Русалии

Русалии / © ТСН

Русалии – архаический дохристианский праздник в честь духов воды и плодородия.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Когда празднуют Русалии в 2025 году?

В традиционном народном календаре Русалии обычно приходятся на после Троицы, то есть в неделю после Зеленых праздников (Пятидесятницы). В 2025 году Троица — 8 июня, поэтому Русальная неделя продлится примерно с 9 по 15 июня.

Что символизирует Русальную неделю?

Это период, когда, по народным верованиям, русалки (водяные духи) выходят на берег, гуляют по полям, щекочут или заманивают людей в воду. В то же время, праздник имеет аграрное значение — призвание дождя, плодородия и защиту от стихий.

Что делать на Русалии?

  • Петь обрядовых песен – русальные, купальские.

  • Плести венки из трав (особенно любистки, мяты, полыни) — для защиты от злых духов.

  • Выводить "русалку" — девушки играют роль русалки, устраивают хороводы, а затем выгоняют ее из села, чтобы вроде бы оградить общину от злых сил.

  • Чествование умерших — особенно тех, кто погиб на воде или умер без погребения.

Что можно сделать сейчас?

  • Посетить фольклорное действо или этнофестиваль (многие регионы Украины восстанавливают эти традиции).

  • Провести мастер-класс по плетению венков или изготовлению оберегов.

  • Выучить обрядовые песни вместе с детьми.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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