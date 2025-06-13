Русалии 2025: что следует сделать

Русалии / © ТСН

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Русалии – архаический дохристианский праздник в честь духов воды и плодородия.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Когда празднуют Русалии в 2025 году?

В традиционном народном календаре Русалии обычно приходятся на после Троицы, то есть в неделю после Зеленых праздников (Пятидесятницы). В 2025 году Троица — 8 июня, поэтому Русальная неделя продлится примерно с 9 по 15 июня.

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Что символизирует Русальную неделю?

Это период, когда, по народным верованиям, русалки (водяные духи) выходят на берег, гуляют по полям, щекочут или заманивают людей в воду. В то же время, праздник имеет аграрное значение — призвание дождя, плодородия и защиту от стихий.

Что делать на Русалии?

Петь обрядовых песен – русальные, купальские.

Плести венки из трав (особенно любистки, мяты, полыни) — для защиты от злых духов.

Выводить "русалку" — девушки играют роль русалки, устраивают хороводы, а затем выгоняют ее из села, чтобы вроде бы оградить общину от злых сил.

Чествование умерших — особенно тех, кто погиб на воде или умер без погребения.

Что можно сделать сейчас?

Посетить фольклорное действо или этнофестиваль (многие регионы Украины восстанавливают эти традиции).

Провести мастер-класс по плетению венков или изготовлению оберегов.

Выучить обрядовые песни вместе с детьми.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.