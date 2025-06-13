Иран запустил более 100 дронов по Израилю: что происходит

Иранский беспилотник «Шахед»

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Иран за последние часы запустил более 100 беспилотников по Израилю в ответ на удары по ядерным и военным объектам Тегарана. ЦАХАЛ работает над их перехватом.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛа, бригадного генерала Эффи Дефрин.

Запущенным из Ирана дронам понадобится несколько часов, чтобы достичь Израиля.

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Опубликованное в социальных сетях видео показывает иранские беспилотники, направляющиеся в Израиль. Вероятно, это «Шахеды». На кадрах видно дрон, летящий над Ираком.

Дата публикации 08:48, 13.06.25 Количество просмотров 41 Иран запустил по Израилю более 100 дронов

Напомним, 13 июня Армия обороны Израиля нанесла превентивный удар по объектам, связанным с ядерной программой Ирана, в ответ на постоянную агрессию со стороны Тегерана. В рамках первой фазы операции под названием «Восходящий лев» десятки израильских боевых самолетов поразили многочисленные военные объекты, в частности те, что имеют отношение к ядерной инфраструктуре Ирана.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена ядерная угроза. Он отметил, что Иран открыто заявлял о способности создать ядерное оружие, что, по словам главы правительства, представляет прямую угрозу существованию Израиля. Нетаньяху также напомнил, что руководство Ирана на протяжении десятилетий неоднократно призывало к уничтожению еврейского государства.

После этого стало известно, что Иран планирует «дать жесткий ответ» на атаку Израиля.

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