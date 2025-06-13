Авиаудары Израиля по Ирану: Трамп сделал заявление

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп знал о том, что Израиль собирается нанести удары по Ирану еще до того, как они состоятся.

Об этом он заявил главному политическому ведущему каналу Fox News Брету Байеру.

"Иран не может иметь ядерную бомбу. Мы надеемся вернуться за стол переговоров. Увидим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся", - высказался американский президент.

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Отмечается, что в последние несколько дней Трамп несколько раз разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров.

В частности, Белый дом обращался к по крайней мере одному "ключевому ближневосточному союзнику", чтобы узнать, действительно ли атака произойдет. В то же время, для Вашингтона целью является попытка вернуть Ирану за стол переговоров.

Между тем сам Дональд Трамп следит за любыми ответными ударами, а Центральное командование США (CENTCOM) находится в состоянии повышенной готовности. Он отметил, что США готовы защищать себя и Израиль, если Иран применит ответные удары.

Отметим, что государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США не принимали участия в ударах , нанесенных Израилем против Ирана, отметив, что Израиль сообщил США, что считает эти действия необходимыми для самообороны.

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Напомним, ночью против 13 июня Израиль нанес удар по Ирану. Известно, что израильская армия обороны начала превентивное комбинированное наступление для удара по ядерной программе Тегерана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля.

В результате израильского удара по Ирану погибли несколько иранских высокопоставленных чиновников.