Курс валют на 13 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 13 июня. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составляет 41,48 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 41,48 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро — 48,08 (+63 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,23 (+13 коп.)

Каким будет курс доллара на следующей неделе

В течение недели, 9-15 июня, на валютном рынке Украины вряд ли возможны какие-либо системные изменения. В настоящее время действует режим «управляемой гибкости».

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Как рассказал банкир Тарас Лесовой, текущие курсовые колебания могут происходить как вверх, так и вниз, а разница между курсами будет на уровне статистической погрешности. Основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят:

на межбанке — 41,4-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро;

на наличном рынке — 41,6-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/доллар.

Средняя разница между курсами межбанков и наличного рынка составит 0 грн. Между тем, средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

Итак, в середине июня ситуация на валютном рынке будет соответствовать текущим трендам: без уклонов в сторону существенных курсовых изменений. Изменчивость курсов — предполагаемая, однако такие изменения будут минимальными.

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НБУ, как и в предыдущие несколько недель, может применить механизм валютных интервенций, чтобы сбалансировать спрос и предложение, при этом они не превысят 800 млн. долларов.