Почему не стоит срывать клубнику зеленой: объяснение экспертов

Клубника / © unsplash.com

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Сезон клубники в разгаре, и многие стараются сорвать ее как можно раньше, опасаясь, что вкусные ягоды быстро испортятся. Однако эксперты предупреждают: если вы сорвали клубнику зеленой, она уже не станет сладкой.

Об этом пишут «Хорошие новости».

Хотя некоторые фрукты, например бананы или яблоки, продолжают созревать после сбора, с клубникой такой трюк не сработает. У нее отсутствует активный процесс послеуборочного созревания. Зеленая или даже немного румяная ягода не приобретет вкус, аромат или сладость, которыми так славится эта любимая летняя ягода.

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На солнечном подоконнике клубника может покраснеть, но это только иллюзия спелости. Внутри она останется жесткой, кислой и без запаха. Все основные процессы накопления сахаров и вкусовых веществ происходят только на кусте. Как только ягода сорвана — развитие прекращается.

Более того, такая недозрелая клубника быстро портится: ссыхается, теряет влагу или даже гниет. Она никогда не превратится в ту сочную, душистую ягоду, которую мы ждем круглый год.

Так что главное правило для всех, кто выращивает или покупает клубнику: не торопитесь. Дайте ягодам полностью созреть на кусте. Идеальная клубника должна быть равномерно красной, блестящей и с чувствующимся издалека ароматом.

Напомним, помидоры и клубника — самые распространенные плоды, которые выращивают в саду, но огорчает, когда они плохо созревают. Чтобы ваши помидоры и клубника процветали, очень важно понимать правильные методы внесения удобрений, которые обеспечат обильный урожай сочных плодов в теплые месяцы.

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