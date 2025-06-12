Погиб освобожденный из плена украинский воин

Дмитрий Шаповалов после возвращения из плена в 2023 году

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Украинский военный Дмитрий Шаповалов умер более чем через два года после освобождения из российского плена. Молодой боец вернулся в ряды ВСУ и умер во время выполнения боевого задания в Днепропетровской области.

Об этом сообщили на странице Самгородской территориальной громады (Винницкая область) в Facebook.

В сообщении говорится, что старший сержант Дмитрий Шаповалов умер 9 июня в Катериновке Днепропетровской области из-за остановки сердца.

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«Он имел много мечтаний и планов, но не суждено… Беспощадная война забрала еще одного украинского воина, который любил жизнь и строил смелые планы», — пишет в некрологе.

Смерть воина подтвердила также руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк.

«Неописуемая боль. Остановилось сердце молодого героя, освобожденного из плена Дмитрия Шаповалова», — написала она на своей странице в Instagram.

Юлия Павлюк также опубликовала видео, снятое после обмена пленными 26 апреля 2023 года. Тогда освобожденный защитник рассказывал, что целый год в плену мечтал еще раз попробовать яблоко.

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Прощание с Дмитрием состоится в пятницу, 13 июня, в его родном селе Осиповка Казатинского района. У погибшего воина остались жена, мать и бабушка.

Напомним, в декабре прошлого года 20-летний ивано-франковец Станислав Микитася погиб в Запорожской области. В начале полномасштабного вторжения он уехал вместе с матерью и сестрой за границу, но, достигнув совершеннолетия, вернулся в Украину и подписал контракт с ВСУ.