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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Загинув звільнений з полону український воїн

Дмитро Шаповалов помер 9 червня у Катеринівці Дніпропетровської області через зупинку серця.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дмитро Шаповалов

Дмитро Шаповалов після повернення з полону у 2023 році / © Instagram Юлії Павлюк

Український військовий Дмитро Шаповалов помер через понад два роки після звільнення з російського полону. Молодий боєць повернувся до лав ЗСУ і помер під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині.

Про це повідомили на сторінці Самгородської територіальної громади (Вінницька область) у Facebook.

У повідомленні йдеться, що старший сержант Дмитро Шаповалов помер 9 червня у Катеринівці Дніпропетровської області через зупинку серця.

«Він мав багато мрій та планів, але не судилось… Нещадна війна забрала ще одного українського воїна, котрий любив життя і будував сміливі плани», — пише у некролозі.

Смерть воїна підтвердила також керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк.

«Невимовний біль. Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова», — написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Юлія Павлюк також опублікувала відео, зняте після обміну полоненими 26 квітня 2023 року. Тоді звільнений захисник розповідав, що цілий рік у полоні мріяв ще раз скуштувати яблуко.

Прощання з Дмитром відбудеться у п’ятницю, 13 червня, у його рідному селі Йосипівка Козятинського району. У загиблого воїна залишилися дружина, мати та бабуся.

Нагадаємо, у грудні минулого року 20-річний івано-франківець Станіслав Микита загинув у Запорізькій області. На початку повномасштабного вторгнення він виїхав разом із матір’ю та сестрою за кордон, але, досягнувши повноліття, повернувся в Україну і підписав контракт із ЗСУ.

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