Удар по Прилукам: погибла патрульная, ее однолетний сын и мать, которые прятались в ванной

Полицейская Дарья Шигида

Реклама

Во время российской атаки «шахедами» на Прилуки ночью 5 июня погибла патрульная 27-летняя полицейская Дарья Шигида вместе со своей 46-летней матерью Викторией и годовалым сыном Михаилом.

Детальнее о трагедии говорится в материале Оbozrevatel.

Семья скрывалась от «Шахедов» в ванной

Погибшие женщины и ребенок — это жена, дочь и внук начальника местной пожарной части Александра Лебедя.

Реклама

Все трое пытались скрыться от атаки в ванной комнате, однако в результате прямого попадания дрона погибли.

Приехал на «прилет» в собственный дом

По словам соседей, частный сектор атаковали два «Шахеда». Когда соседи выбежали на улицу, то увидели, что частный дом семьи Виктории и Александра Лебидов разрушен и охвачен пламенем.

Сам Александр Лебедь прибыл ликвидировать последствия попадания «шахеда» в свой дом.

Мечтала стать полицейской

Погибшая Дарья после школы поступила в Академию патрульной полиции. Как сообщает патрульная полиция Украины, Дарья присоединилась к рядам полиции в Киеве в 2020 году. Стать полицейским было ее мечтой и призванием.

Реклама

«Ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, тоже патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе», — говорится в сообщении.

В августе 2023 года она вышла замуж, а уже зимой в следующем году у них родился сын.

«Даша, еще когда училась в школе, мечтала стать полицейской. Не знаю почему, может потому, что у нее папа работал в пожарной части. И она хотела помогать и защищать людей. Она была очень светлым и добрым человеком, я не помню, чтобы она кого-то обидела», — рассказала изданию ее классная руководительница Людмила Калиш.

День траура в Прилуках

В Прилуках объявили 5-6 июня Днями траура в знак скорби и чествования памяти погибших от атаки «шахедами». Всего в Прилуках в результате российской атаки погибли пять человек, еще восемь ранены.

Реклама

Ранее мы писали, что супруги пенсионеров Людмилы и Валентина Лотышев, чей дом в Прилуках был разрушен вражеским беспилотником, слышали крики своего годовалого правнука Миши, погибшего под завалами.