Удар РФ по Прилукам: власти рассказали о последствиях атаки

Удар по Прилукам 5 июня / © Управление ДСНС в Черниговской области

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В четверг 5 июня армия РФ ударила по Прилукам Черниговской области. В результате атаки погибли 5 гражданских лиц, в том числе ребенок, которому был один год и четыре месяца. Также полностью уничтожены два дома, повреждены многие этажные дома.

Об этом рассказал Владимир Чернов, начальник Прилуцкой районной военной администрации.

«За последнее время это была одна из самых масштабных и самое большое количество погибших за последнее время. Поэтому сегодня, сегодня и завтра в городе Прилука объявлен траур. Искренние соболезнования родным, не пережившим, к сожалению, эту ночь и эту ночную атаку», — отметил чиновник.

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Он добавил, что в больницу за помощью обратилось 7 человек.

В настоящее время предоставляется вся возможная помощь по восстановлению объектов, в частности, сейчас проработали вопросы обеспечения, пострадали домохозяйства USB-плитами, брезентом для крыши, полиэтиленовой пленкой для закрытия окон. Предоставляется необходимая помощь жителям обращения.

Ведущий спросил, был ли это, по мнению Чернова, прицельный удар по помещению спасателя или это случайность.

«Я не могу ответить на данный вопрос. Я не знаю, какова была настоящая цель врага, куда он целился. Но мы констатируем факт, что семья работника ГСЧС, к сожалению, погибла», — заключил он.

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Напомним, из-за российского удара по Прилукам погибла полицейская Дарья Шигида. Российский беспилотник также отнял жизнь ее годовалого сына и мамы.

«Сильная, светлая и искренняя. Она была верна присяге, справедлива, с глубоким чувством долга — именно такой ее запомнят коллеги и все, кто знал ее. Стать полицейским — ее мечта и призвание. Ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, тоже патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе», - говорится в сообщении Нацполиции.

В ведомстве подчеркнули, что «это не просто потеря — это вырванная с корнями жизнь трех поколений».